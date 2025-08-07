Cum a procedat hoțul de buzunare

Hoțul a atacat un turist și i-a smuls ceasul de la încheietură, crezând că este o piesă valoroasă. În realitate, ceasul furat valora doar 20 de euro și putea fi găsit pe site-uri precum Temu sau Amazon.

Hoțul nu și-a dat seama că a comis o greșeală gravă în evaluarea prăzii sale.

Cea mai mare greșeală a hoțului a fost însă faptul că a comis jaful în fața unei patrule în civil a Gărzii Urbane. Agenții au fost martori la întreaga scenă, văzând cum suspectul a atacat victima, s-a luptat cu ea și apoi a fugit cu ceasul. Polițiștii au pornit imediat în urmărirea suspectului.

Când hoțul și-a dat seama că este urmărit, a încercat să scape ascunzându-se într-un local din apropiere.

S-a închis în baie

Suspectul s-a îndreptat rapid spre toaleta localului, sperând să scape neobservat. Însă proprietarul localului a observat comportamentul său suspect și a anunțat imediat poliția.

El Caso relatează că „proprietarul localului, văzând atitudinea suspectă a individului, care intrase în grabă și se închisese în baie, nu a pierdut timpul și i-a anunțat pe agenții care îl urmăreau”.

Grație vigilenței proprietarului localului, polițiștii au reușit să-l prindă pe suspect. Hoțul a fost arestat pentru furt cu violență.

Ceasul, în valoare de doar 20 de euro, a fost recuperat și returnat proprietarului legitim.

De asemenea, un jaf fulgerător a avut loc în plină zi, într-o intersecție aglomerată din Barcelona. Un șofer de Lamborghini a rămas fără ceasul de lux, în valoare de 50.000 de dolari, în timp ce aștepta la semafor.



