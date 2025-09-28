Dodon: „Am votat pentru revenirea la normalitate, pentru oprirea fricii”

„Este o zi importantă pentru Republica Moldova. Am votat pentru revenirea la normalitate, pentru oprirea fricii.”, a declarat Igor Dodon.

El a adăugat că alegerile sunt o șansă pentru cetățeni să-și recapete țara.

„Este o zi importantă pentru Republica Moldova, pentru toți cetățenii noștri, indiferent unde se află. Eu am votat pentru revenirea la normalitate și pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru oprirea fricii care a devenit o normă în Republica Moldova… Oamenii se tem… Iar când oamenii se tem de putere, de guvernare, asta înseamnă tiranie. Trebuie să fie invers, guvernarea să se teamă de oameni… Este ziua când cetățenii pot aduce țara înapoi, să și-o recapete… Sper că oamenii să iasă masiv la vot.”

Igor Dodon a făcut apel la proteste – Foto: Vlad Chirea

Fostul președinte a acuzat actuala guvernare de intenția de a anula scrutinul: „Maia Sandu a declarat deja că poate să anuleze alegerile parlamentare, asta denotă frica și panica în rândul guvernării…”

Apel la proteste după vot

Igor Dodon a făcut un apel direct la cetățeni pentru a ieși în stradă luni, 29 septembrie.

Igor Dodon a cuzat-o pe Maia Sandu că vrea să anuleze alegerile – Foto: Vlad Chirea

„Vin cu un mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova: să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziția va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permite să ne anuleze votul. Mâine, la ora 12:00, vă aștept pe toți în fața Parlamentului Republicii Moldova, pentru a protesta pașnic și a ne apăra victoria.”, a spus Igor Dodon.

Asta pentru că se teme că alegerile vor fi anulate, chiar dacă e convins că opoziția va obține victoria.

„Pregătesc un scenariu ca în România… prin votul nostru trimitem guvernarea galbenă la gunoi.”, a mai adăugat Igor Dodon pe treptele secției de votare unde și-a exprimat opțiunea la alegerile parlamentare din Moldova, alături de soția sa.

