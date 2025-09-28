Votul, un instrument pentru protejarea țării

„Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, are nevoie de ajutorul fiecăruia.”, a declarat Maia Sandu, îndemnând cetățenii să își exercite dreptul la vot.

Președintele îndeamnă la protejarea democrației – Foto: Vlad Chirea

Președintele a subliniat că votul cetățenilor decide soarta țării.

„Votul vostru decide soarta țării, așa arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică cu inima mare, ci cu oameni demni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro, să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul.”, a spus Maia Sandu.

„Am votat pentru un parlament cu care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Moldova și cetățenii săi, cu care să construim în continuare direcția europeană”, a mai adăugat ea.

Apel către cetățeni: protejați țara prin vot

Maia Sandu a transmis un mesaj clar cetățenilor: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să meargă cu toții la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”.

Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să iasă la vot – Foto: Vlad Chirea

Ea a mai precizat că statul face tot posibilul pentru siguranța alegătorilor și protejarea votului:

„Statul face tot ca oamenii să fie în siguranță, să nu vă fie frică, mergeți la vot”.

Implicarea Federației Ruse în scrutin

Președintele a avertizat asupra riscurilor externe: „Federația Rusă s-a implicat masiv în alegeri, prin diferite metode, prin încercări de cumpărare a voturilor, instruirea unor tineri pentru a organiza violențe, au fost racolați moldoveni și instruiți ca să producă și să distribuie conturi false, ca Rusia să pună mâna pe puterea de la Chișinău”.

Maia Sandu a votat la Alegerile Parlamentare din Moldova – Foto: Vlad Chirea

„Azi e ziua în care trebuie să ne protejăm țara”, a adăugam Maia Sandu.

Mesaj final: Moldova merge spre „viitorul european”

„Moldova e o țară mică, dar voinică, mergem înainte în pace spre viitorul nostru european.”, a concluzionat Maia Sandu.

Alegerile parlamentare pentru cei 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au loc duminică, scrutinul fiind valid dacă participă cel puțin o treime dintre alegători, aproximativ peste un milion de cetățeni.

Alegerile sunt urmărite atent la nivel internațional, fiind considerate un test simbolic între Occident și ambițiile imperialiste ale Moscovei, în contextul războiului hibrid.