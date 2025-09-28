Aproape 3,3 milioane de cetățeni, așteptați la urne

Aproape 3,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a vota în alegerile parlamentare, al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Alegerile pentru Legislatura 2025 – 2029 din Republica Moldova au fost stabilite pentru duminică, 28 septembrie, la patru ani, două luni și 17 zile de la precedentul scrutin legislativ. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat pe 17 aprilie, la inițiativa Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova.

Cum și când se votează la alegerile parlamentare în Republica Moldova 2025

Alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în intervalul orar 07:00 – 21:00. Autoritățile au deschis 2.274 de secții de votare, dintre care 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, și 301 în străinătate.

Votarea în secțiile din străinătate se va desfășura de asemenea între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local.

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la oricare secție de votare constituită peste hotare, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul țării gazdă.

Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară și vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte.

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova se anunță cruciale, cu diaspora jucând un rol esențial în contextul unei operațiuni fără precedent de cumpărare a voturilor orchestrată de Rusia, potrivit The Guardian. Fostul viceprim-ministru al țării avertizează asupra acestei amenințări la adresa procesului democratic.









