Mișcarea lui Șor are loc înaintea alegerilor parlamentare din Moldova

Oficialii moldoveni au acuzat în mod repetat Moscova de amestec în politica internă, susținând că aceasta încearcă să submineze guvernul proeuropean. Rusia a negat aceste acuzații. Moldova, o fostă republică sovietică situată între Ucraina și România, se află într-un moment crucial al orientării sale geopolitice.

Șor, care se află sub sancțiuni occidentale pentru presupusele sale eforturi de destabilizare a Moldovei în favoarea Rusiei, a declarat într-un videoclip postat pe rețelele sociale: „Da, vă… compensez în așa fel încât deja de sâmbătă veți simți efectele victoriei pe care o vom obține în curând”.

El a adăugat că conturile pentru plăți vor fi deschise direct la locul protestului.

Reacția autorităților din Republica Moldova

Poliția Națională a Moldovei a calificat mesajul lui Șor drept „incitare criminală” și a avertizat cetățenii că riscă să fie investigați dacă acceptă oferta.

„Organele de aplicare a legii nu vor permite grupurilor criminale să organizeze proteste ilegale menite să provoace dezordine și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”, a transmis poliția din Republica Moldova.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Autoritățile moldovene consideră că Șor este principalul agent de influență al Moscovei în țară. Partidul său a fost interzis să participe la alegeri, iar activele media asociate cu el au fost blocate.

Recent, un lider regional pro-Kremlin a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea partidului lui Șor cu bani din Rusia.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul pro-european al Moldovei. Partidul de guvernământ își propune să-și mențină majoritatea pentru a continua apropierea țării de Uniunea Europeană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE