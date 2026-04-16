Ilie Bolojan a anunțat PNL că nu demisionează din funcța de premier. PSD vrea să scape de el

Ilie Bolojan, la reuniunea de Paște a PNL București

Sebastian Burduja, preşedintele PNL Bucureşti, a scris despre această întâlnire pe pagina sa de Facebook, susținând că Ilie Bolojan le-a vorbit colegilor săi despre „curajul de a alege ce e corect în loc de ce e uşor”.

„Sunt momente care nu se planifică, se simt. În seara asta am fost parte la unul dintre ele. Colegi din echipa PNL Bucuresti s-au strâns la Modrogan 22 pentru tradiţionala noastră reuniune de Paşte. Ne-am salutat cu «Hristos a Înviat», am ciocnit ouă, am fost din nou în familie. Aşa cum suntem în fiecare an, indiferent de cât de agitată e politica în jurul nostru. Şi când credeam că seara e completă, a apărut Ilie Bolojan. Premierul României şi preşedintele Partidul Naţional Liberal a venit între noi spontan: fără protocol, fără discurs pregătit”, a scris, miercuri seară, Burduja pe pagina sa de socializare, unde a postat și mai multe fotografii de la întâlnire.

De asemenea, Sebastian Burduja a făcut referire și la discuțiile avute în cadrul evenimentului.

„Ne-a vorbit despre responsabilitate, despre caracter, despre curajul de a alege ce e corect în loc de ce e uşor. Despre faptul că politica adevărată se face cu spatele drept, nu cu capul plecat. Cine îl cunoaşte ştie: nu spune ce vrei să auzi. Spune adevărul şi face ceea ce spune. A fost o seară care ne-a reamintit de ce suntem aici. Nu pentru funcţii sau glorie trecătoare. Pentru oameni. Pentru România”, a mai scris Burduja.

„Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”

Mai mult, Silviu Feroiu, consilier general al PNL, a anunțat că Ilie Bolojan le-a spus liberalilor prezenți la întâlnire că nu va demisiona din funcția de premier.

„Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face. Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: «Când te înjură unii, e ca o binecuvântare». Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele”, a scris, pe Facebook, și Silviu Feroiu.