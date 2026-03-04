Întrebat dacă prețul benzinei va ajunge 10 lei, premierul și președintele PNL a răspuns că nu poate oferi „o astfel de predicție”, ținând cont de situația internațională. „Eu nu-mi doresc acest lucru şi sper să nu se întâmple asta, dar trebuie să recunoaştem câteva lucruri. Aşa cum ştiţi, războiul din zona Golfului a dus la blocarea în proporţie de 90% a traficului prin strâmtoarea Ormuz. Asta înseamnă că o parte din petrolul şi din gazele lichefiate care erau exportate de ţările din Golf către toate ţările din lume nu mai pot fi exportate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Și a continuat: „Ca atare, oferta şi ritmul de aprovizionare pe pieţele globale s-au redus, ceea ce a generat un puseu de creştere a preţurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize. Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului sau de ajungere la o înţelegere ca să se reia livrarea de ţiţei şi de gaz către pieţele globale”.

Mai mult, Bolojan nu a exclus majorarea prețului la benzină, ba chiar a spus că acest lucru este inevitabil, dar fără să spună cu cât va crește: „E adevărat că preţul ţiţeiului nu se reflectă în totalitate în preţul benzinei sau motorinei, dar o creştere a preţului de ţiţei, cât timp preţul benzinei este influenţat în proporţie de 40-50% de preţul ţiţeiului, inevitabil se va reflecta”.

El a fost întrebat și cum apreciază afirmațiile ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan, care inițial a spus că prețul benzinei nu va ajunge 10 lei și că sunt „minciuni sfruntate”, dar o zi mai târziu a recunoscut că s-a înșelat.

„Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, atunci da, există acest risc. Și, dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină, există din nefericire acest risc. Depinde foarte mult de cum evoluează situația în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să îl controlăm nici noi, din România, și aproape nimeni din Occident” au fost declarațiile făcute de Ivan la Digi24 ziua precedentă.

Premierul Bolojan a replicat: „Gândiți-vă că sunt factori care nu depind de noi. Nimeni nu știe cât poate dura situația conflictuală din Iran, nimeni nu știe când se va deschide strâmtoarea Ormuz, e greu de făcut anumite estimări și atunci cel mai înțelept lucru este sau să nu faci multe declarații, sau să fii prudent în astfel de declarații pentru că așa cum ați spus și dumneavoastră unele cuvinte pot genera niște efecte care înseamnă costuri. Am încredere că suntem ponderați cu toții în această încurcătură”.

