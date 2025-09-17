Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție

Subiectul renunțării la plafonarea adaosului comercial a generat tensiuni în ultimele zile. Pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut într-o ședință de coaliție din luna iunie ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus o zi mai târziu că decizia neprelungirii s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus.

Acum, în ședința de coaliție de miercuri, 17 septembrie, partidul condus de Sorin Grindeanu a prezentat un document prin care a explicat cu date concrete motivul pentru care plafonarea la alimente trebuie prelungită.

De data aceasta, Ilie Bolojan a fost mai flexibil și nu a refuzat propunerea. Mai mult, premierul și președintele PNL a cerut răgaz de o săptămână ca să studieze documentul venit de la PSD și să ceară și alte date, înainte să ia o decizie finală, potrivit surselor Libertatea.

De altfel, și UDMR, și USR doresc ca măsura plafonării să fie prelungită.

Hotărârea finală este așteptată la finalul acestei luni.

