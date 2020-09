Opt oameni au murit şi aproximativ 3.300 de clădiri au fost distruse în ultimele trei săptămâni de incendiile din California. A fost decretată stare de dezastru major.

Chiar dacă focul încă arde la peste 200 de kilometri de San Francisco, acum, populația metropolei e speriată de efectele incendiilor.

“Parcă m-am trezit pe Marte. E înspăimântător, a declarat o locuitoare din San Francisco, pentru CNN. “Locuiesc în zona golfului din 1988 și nu am văzut niciodată o astfel de imagine”.

Când fumul și cenușa devin groase aproape de incendii, pot tăia complet lumina soarelui. Meteorologul CNN, Judson Jones:

Pentru a circula prin smogul portocaliu-roșiatic, șoferii din San Francisco au fost forțați să folosească farurile în plină zi. Iluminatul stradal a fost aprins toată ziua. Localnicii au stat și ei cu becurile aprinse în case și spun că nu au mai văzut niciodată orașul cu peste 8.000.000 de suflete în acest fel, informează CNN.

Norul de fum generat de incendiile de vegetație din California a condus la 25 de zile consecutive de alerte privind calitatea aerului, a declarat un oficial local, citat de CNN.

Shot by drone this morning.



San Francisco bay area - the world turned orange overnight.



If the apocalypse comes how will we know? pic.twitter.com/6zbQLutHOa — Rex Chapman?? (@RexChapman) September 10, 2020

Sky in Berkeley at 8:20 am. The sun's been up for an hour and a half. pic.twitter.com/6mHxarKxX8 — Peter Gleick (@PeterGleick) September 9, 2020

San Francisco 09.09.20 pic.twitter.com/QdqUtKiqOT — Zneha (@mithrilmaker) September 9, 2020

Multe dintre imaginile din San Francisco au fost publicate pe rețelele sociale cu hashtagul “Blade Runner 2020”, după cunoscutul film SF.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Foto: EPA

Citeşte şi:

Astra Vagoane a câștigat în instanță meciul tramvaielor cu Firea. Fost șef TAROM implicat în “vicierea calculului punctajului”, ca să câștige turcii

“Este unul dintre vârfurile psihopaților din România”, spune unul dintre cei care au anchetat cazul lui Bogdan Giuseppe

Nelu Tătaru va propune prelungirea stării de alertă pentru a patra oară

PARTENERI - GSP.RO Țiriac, abordare complet neașteptată în scandalul Djokovic! Face acuzații frontale: „Stai acasă, nu fi arbitru!”

PARTENERI - PLAYTECH Jurnalista care s-a sinucis în direct la TV. Este știrea șoc din toată istoria televiziunii

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2020. Berbecii intră într-o fază mai lungă de reevaluare a unor intenții și impulsuri

Telekomsport L-a refuzat pe Becali, dar a răspuns la primul telefon primit de la Contra. Lovitură dură primită în orgoliu de patronul FCSB. Fanii lui Dinamo sunt încântaţi