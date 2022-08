Doi martori au precizat pentru Reuters că au fost auzite cel puțin 12 explozii de intensitate variabilă în decurs de un minut. Trei dintre ele au fost deosebit de puternice.

Ulterior, imaginile din mediul online arată daune semnificative pe care le-au provocat exploziile cu mașini carbonizate și infrastructura avariată.

A video from #Crimea shows the extent of damage at the airbase as a result of yesterday’s explosions. pic.twitter.com/rscx6tQWjk

Ministerul rus al Apărării a catalogat exploziile drept o detonare de muniție care a avut loc pe teritoriul aerodromului Saki din Crimeea.

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Zelenski, a sugerat că o serie de explozii ce au avut loc marți la o bază aeriană rusă din Crimeea ar fi putut fi opera unor sabotori partizani, întrucât Kievul a negat orice responsabilitate pentru incidentul din teritoriul ocupat de ruși.

El a mai sugerat și incompetența Rusiei ca posibilă cauză a exploziei de marți care a ucis un civil și a rănit opt persoane, potrivit departamentului de sănătate din Crimeea anexată de Rusia.

„Oamenii care trăiesc sub ocupație înțeleg că ocupația se apropie de sfârșit”, a spus Podoliak.

Ministerul Apărării al Ucrainei a spus că nu poate determina cauza exploziilor, dar a adăugat, ironic, că oamenii ar trebui să respecte regulile de siguranță la incendiu și „interzicerea fumatului în locuri nespecificate”.

The Ministry of Defense of Ukraine would like to remind everyone that the presence of occupying troops on the territory of Ukrainian Crimea is not compatible with the high tourist season. pic.twitter.com/PFl6jBzKh4