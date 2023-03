Într-un videoclip difuzat de canalul Rusia 24 și de publicația Izvestia, liderul de la Kremlin inspectează o clădire despre care presa rusă scrie că este Filarmonica din Mariupol. Putin a fost însoțit de vicepremierul Marat Khusnullin, care i-a spus că Filarmonica a fost restaurată în trei luni.

Președintele rus „a văzut, în special, intrarea centrală reconstruită, încăperile pentru depozitarea instrumentelor pentru cursuri, o sală de adunare”, a declarat vicepremierul, citat de ziarul Izvestia.

„Already fully engaged, even ready to stage a play in April”: Putin was shown the restored university and philharmonic hall in Mariupol. pic.twitter.com/qjcrUoPFgK