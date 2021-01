– Haideți c-o să vină cineva să vă preia de-aici. Stați de mult aici?

– Da, de trei ore.

– De trei ore? Pfff, să-mi… Uitați-vă la mine un pic. Stați… Vreți să vă ajut să vă ridicați pe scaun?

– Da.

– Hai. Da, sunteți răcit, ce…?

– Nu, am căzut. Am avut accident vascular și am căzut… (neinteligibil)

– Haideți că vă ajut eu.

Acesta este o parte a dialogului dintre bătrân și cadrul medical care l-a observat, după 3 ore.

O altă parte, mai scurtă, a dialogului surprins de pacienta care a filmat cum bătrânul se chinuia în genunchi pe holul spitalului e mai scurt, dar șochează prin contrastul dintre vocea stinsă a bolnavului în căutare de ajutor și cea poruncitoare a cadrului medical care ar trebui să i-l acorde.

– … (neinteligil) și am căzut aicea.

– … (neinteligil) pe scaun la loc!

– Nu pot să mă urc. Am încercat și nu mai pot.

Femeia care a filmat bătrânul în spitalul din Corabia și a postat videourile pe o rețea de socializare spune că nimeni nu a observat bătrânul căzut în sala de așteptare și a fost nevoie să meargă ea să cheme pe cineva pentru a-l prelua.

”Am mers la baie să îmi spăl mâinile. Suficient cât să îl văd pe el… Un bătrânel, căzut pe jos, singur în sala de așteptare. Imaginile or să spună mai mult despre el. Eu voi spune despre ei… Văzând că nu îl pot ridica singură, (avea picioarele sleite de puteri, spunea ca suferise în trecut și un AVC), am mers să anunț un medic. Am anunțat o dnă de respectabilă, cu părul puțin mov. Nu îi voi dezvălui identitatea, nu aș vrea ca domnul Ivănuș sa fie lezat în vreun fel. Răspunsul doamnei: ”Să vină infirmierele”. S-a întors și fără urmă de umanitate a plecat. De ce dna doctor?! Așa ne învață jurământul lui Hipocrate???? Prima ”doamnă”, mai calmă ce-i drept, asistentă, incerca sa ajute, se uită la mine, eu la dânsa. A plecat după infirmiere și dumneaei. Vin infirmierele!!! Și de aici mă voi aprinde puțin. Două agramate, incompetente lipsite de profesionalism. ”Doamnele” infirmiere nu au mișcat un deget pt a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru că nu credeam ce văd”.

Nici managerul spitalului, nici directorul medical nu au răspuns apelurilor Libertatea pentru a explica imaginile.

Citeşte şi:

Cei trei adolescenți care au violat și filmat un băiat de 11 ani, arestați preventiv pentru 20 de zile

Misiune cumplită pentru scafandrii din Indonezia trimiși la locul prăbușirii avionului. Echipele de salvare au scos din mare haine de copii

Român în Danemarca: Limba e grea, prețurile mari, dar viața e mai simplă. „Am plecat în anul în care s-au redus salariile. Nicio șansă să mă întorc”

PARTENERI - GSP.RO Motivul pentru care Ilie Năstase și-a bătut soția! Milionarul a recunoscut tot: „Am sunat-o de ziua ei!”

PARTENERI - PLAYTECH ADEVĂRUL despre îmbolnăvirea cu virusul covid-19. Descoperirea uimitoare: ce se întâmplă, de fapt, după 6 luni

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2021. Scorpionii pot vedea limpede cum s-ar rezolva o problemă complicată de familie

Știrileprotv.ro Lovitură pentru românii cu conturi la bănci. Ce va face ANAF începând de luni

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată