Începutul de an aduce, ca de fiecare dată, plata impozitelor pe terenuri, apartamente și autoturisme.

Însă, în 2026, majorările de taxe au stârnit nemulțumire și nervozitate în rândul românilor.

Mulți spun că noile sume sunt mult prea mari și greu de suportat, iar protestele nu au întârziat să apară.

Impozit plătit în monede de 5, 10 și 50 de bani

Un român a ales o formă inedită de a-și exprima nemulțumirea față de nivelul impozitelor.

Acesta s-a prezentat la ghișeul de taxe și impozite cu o pungă de aproximativ cinci kilograme, în care se aflau în jur de o mie de lei, exclusiv în monede de 5 bani, 10 bani și 50 de bani.

903 lei a fost suma pe care românul a avut-o de plătit. „Trebuie să-i ducem la cântărit și trebuie să așteptați. Interesant”, a fost mesajul angajatei.

Gestul său a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid viral, strângând, în mai puțin de 24 de ore, peste o mie de comentarii și mai mult de 20.000 de aprecieri.

„Sunt amestecați, de toate felurile… Ne-ați ajutat foarte mult”, a spus ironic angajata. O parte din dialogul celor doi.

„Ăștia sunt banii pe care i-am strâns ca să plătesc”

– Ce să fac, doamnă, nu sunt bani românești!? Unde să-i schimb, la Selgros?
– Da, da. E mașinăria aia la Selgros. Numără singură.
Mergeți, dacă vreți, că eu vă aștept.
– Mă duc eu la Selgros? Sunt banii mei?
Păi ce să mă duc eu?
– Ați făcut-o intenționat!
N-am făcut-o, doamnă, intenționat. Ăștia sunt banii pe care i-am strâns ca să plătesc.
– Dacă așa credeți că ne-ați făcut un bine… Nicio problemă, că-i număr corect.
Ha, ha, ha.
– Doi, patru, șapte, opt, zece…
Ăștia sunt banii de care dispuneam în momentul ăsta. Ce să fac cu ei?!
– Trebuie să-i schimbați într-o zi.
Eu am venit să plătesc.
– Foarte bine ați făcut. Și ora e perfectă.
E ora trei, aveți program până la patru jumătate.
– Nicio problemă…

„Încă o chestiune, mai am 15.000 de lei, că și p-ăia tot așa îi adun”

Plata impozitului a blocat timp de peste o oră unul dintre ghișeele instituției, angajatele fiind nevoite să numere ban cu ban pentru ca suma să fie achitată integral.

„Sunt 900 de lei! Nu aveam bani disponibili pentru primărie mai mari. Și-așa, cu greu am venit cu ăștia, că sunt cinci kilograme”, a continuat bărbatul.

„O să vin și la anul tot așa… Încă o chestiune, mai am 15.000 de lei, că și p-ăia tot așa îi adun”, a mai spus acesta.

Angajata a cerut ajutoare pentru a număra, pe final de program, banii aduși de contribuabil, cel care a ales un protest pașnic, care reflectă nemulțumirea tot mai accentuată față de povara fiscală din acest an.

„Mă bucur că nu i-ați adus pe toți de zece bani sau de un ban… M-ați ajutat”, a încheiat angajata dialogul, devenit viral pe internet.

Inainaina 10.01.2026, 13:01

A plătit omul...asta contează. Probabil s a dus sa schimbe banii pe mărunțiș.Nu știm ce e in capul omului.Probabil a pierdut o zi numărand mărunțiș. Are omul timp liber,de nu știe cum să l piardă.

