Înainte și după dezastru. Imagini din satelit cu urmările incendiilor din Hawaii, în care 80 de oameni au murit

Alte imagini arată cum zona luxuriantă în care se află un banian (o varietate de smochin – n.r.) uriaș din inima comunității de pe malul oceanului, a devenit una pârjolită, iar din copac au rămas ramurile arse.

Primarul comitatului Maui, Richard Bissen jr, a declarat că zona nu mai seamănă deloc cu cea pe care a cunoscut-o în copilărie.

„Cel mai apropiat lucru cu care cred că îl pot compara este poate o zonă de război, sau poate că a explodat o bombă. Erau mașini pe stradă, cu ușile deschise, topite la pământ. Majoritatea structurilor nu mai există”, a declarat el, vineri, la emisiunea Good Morning America de la postul ABC.

„Nu seamănă cu nimic din ceea ce era când eram copil”, a adăugat Bissen.

Cel mai recent bilanț anunțat de autorități se ridică la 80 de morți, în timp ce sute de oameni sunt în continuare dispăruți.

Astfel, incendiul din orașul-stațiune Lahaina devine oficial dezastru natural în urma căruia și-au pierdut viața cei mai mulți oameni din istoria statului Hawaii, depășind cele 61 de decese confirmate în urma tsunamiului din Hilo din 1960.

„Incendiul din Lahaina nu este încă izolat”, a anunțat guvernul într-un comunicat.

Autoritățile au început să permită vineri accesul în anumite părți din Lahaina, în ciuda faptului că energia electrică, apa și serviciile de telefonie mobilă sunt limitate. Rezidenții cu acte de identitate doveditoare și vizitatorii care prezintă rezervările la hotel au putut reveni pentru scurt timp în zona afectată. Ulterior, Poliția din Maui a închis singurul drum public de intrare și ieșire din Lahaina.

