Alarma a fost dată la scurt timp după miezul nopții, când poliția a fost sesizată în legătură cu focul izbucnit, conform primelor date, la etajul al doilea al clădirii. În ciuda incendiului violent și a degajărilor masive de fum, 14 persoane au reușit să părăsească singure imobilul la timp, notează publicația elvețiană Blick, parte a Ringier Media International.

Dintre cei care s-au salvat, opt au suferit diverse traumatisme, arsuri și intoxicații cu fum. Echipele de salvare au precizat că două persoane sunt rănite grav, alte două au suferit leziuni medii, în timp ce patru s-au ales cu răni ușoare. La fața locului au intervenit de urgență paramedicii de la mai multe servicii de ambulanță regionale, sprijiniți de un elicopter medical operat de Rega. Victimele au fost preluate și transportate la spitalele din Chur, Thusis, Ilanz și Zürich pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Intervenția echipajelor de stingere s-a dovedit a fi una extrem de complexă. Aproximativ 100 de pompieri din localitățile învecinate – Cazis, Oberer Heinzenberg, Albula, alături de o echipă specializată din cadrul companiei Ems Chemie – au luptat cu flăcările pe tot parcursul nopții. Operațiunea a fost îngreunată semnificativ de faptul că scara interioară a clădirii s-a prăbușit din cauza intensității focului. Rămași fără acces spre etajele superioare, pompierii au fost nevoiți să folosească o macara pentru a decoperta acoperișul și a direcționa jeturile de apă.

Pentru a oferi sprijin psihologic victimelor, rudelor acestora și forțelor de intervenție vizibil afectate de amploarea situației, la fața locului a fost mobilizat un centru de asistență din rețeaua Careteam Grischun.

Vineri dimineață, operațiunile de căutare printre dărâmături și stingere a focarelor ascunse erau încă în desfășurare, salvatorii încercând să dea de urma celor cinci persoane dispărute. Poliția cantonală din Graubünden, în colaborare cu procuratura, a deschis deja o anchetă oficială pentru a stabili circumstanțele exacte și cauzele care au dus la izbucnirea acestui incendiu devastator.

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