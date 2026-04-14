Flăcările au cuprins un garaj pentru mașini casate

Incendiul a fost localizat în sediul central global al BYD, situat în districtul Pingshan din Shenzhen (sudul Chinei).

Flăcările au cuprins o clădire cu mai multe etaje, utilizată drept garaj pentru „vehicule de testare și casate”.

Imagini video publicate de utilizatori și verificate de agenția Reuters au surprins flăcări extinzându-se pe o secțiune lungă a clădirii și un fum negru, dens, vizibil de la distanță.

Pompierii și poliția au intervenit prompt cu autospeciale pentru izolarea și stingerea focului.

Reacția companiei

Într-un comunicat oficial emis marți, reprezentanții BYD au dat asigurări că incendiul a fost stins complet și că nicio persoană nu a avut de suferit.

Cu toate acestea, știrea a avut un ușor ecou pe piețele financiare, acțiunile producătorului de vehicule electrice înregistrând o scădere de 0,6% în jurul orei 02:08 GMT.

Provocările incendiilor la vehiculele electrice

Acest eveniment readuce în atenție riscurile specifice asociate cu tehnologia bateriilor. Experții subliniază că vehiculele electrice (EV) ard diferit în comparație cu mașinile clasice, echipate cu motoare cu ardere internă.

În cazul mașinilor electrice, incendiile durează adesea mai mult timp și flăcările sunt mai greu de stins din cauză că au tendința de a se reaprinde.

