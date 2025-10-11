Drumul spre popularitate

Interesul său pentru limbi străine a început în școală și s-a dezvoltat după ce a descoperit un podcast în limba franceză. Satisfacția de a înțelege conținutul l-a motivat să exploreze și alte limbi.

Constantine a intrat în lumea social media la îndemnul unui prieten influencer.

„În comentarii, oamenii îmi cereau să-mi încep propriul canal”, a declarat el pentru BBC.

Inițial ezitant, Constantine a câștigat încredere datorită susținerii prietenului său și a urmăritorilor acestuia.

Succesul a venit rapid, cu videoclipuri care au devenit virale peste noapte. Un clip despre limba română i-a adus 6.000 de noi urmăritori din România într-o singură zi.

Un alt video, despre înțelegerea reciprocă între vorbitorii de portugheză și spaniolă, a fost difuzat la televiziunea națională din Portugalia, crescându-i și mai mult popularitatea.

Conținut educativ și interactiv

Pe contul său de Instagram, Reuben Lingo, Constantine împărtășește informații despre originile limbilor, oferă sfaturi gramaticale și realizează interviuri cu vorbitori nativi. Aceste activități au atras aproape 120.000 de urmăritori.

Limba preferată a lui Constantine este româna. El apreciază baza latină a acesteia, similară cu franceza și spaniola, dar și elementele gramaticale arhaice care o apropie de limbile antice.

În ciuda succesului său, Constantine rămâne modest. „Este un privilegiu remarcabil și un vis devenit realitate”, a declarat el pentru BBC, exprimându-și uimirea față de popularitatea sa online.

