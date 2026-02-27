Cum vor funcționa alertele pentru părinți

Potrivit BBC, Meta va începe de săptămâna viitoare să trimită notificări părinților din Marea Britanie, SUA, Australia și Canada, dacă adolescentul înscris în „Conturile pentru Adolescenți” caută frecvent conținut despre suicid sau autovătămare.

„Imaginați-vă că primiți la serviciu un mesaj că al vostru copil s-ar putea gândi să-și pună capăt vieții”, spune Ian Russell, tatăl unei adolescente care s-a sinucis la 14 ani.

Ce înseamnă asta pentru familii? Un mesaj pe telefon, e-mail sau WhatsApp, însoțit de recomandări despre cum să începi o discuție dificilă cu propriul copil.

Este pentru prima dată când compania anunță proactiv părinții despre astfel de căutări. Până acum, Instagram bloca termenii periculoși și redirecționa utilizatorii către linii de ajutor. Meta spune că sistemul analizează tiparele de căutare și că „va greși de partea prudenței”, ceea ce înseamnă că pot exista și alerte trimise fără un pericol real.

Critici dure: „Poate face mai mult rău decât bine”

Organizația britanică Fundația Molly Rose a reacționat imediat. Directorul executiv Andy Burrows a declarat că anunțul este „plin de riscuri” și că dezvăluirile forțate ar putea crea panică în rândul părinților.

Fundația a fost înființată de familia lui Molly Russell, adolescenta care s-a sinucis în 2017 după ce a vizionat conținut despre autovătămare pe platforme sociale.

„Nu știu cum aș reacționa dacă aș primi un astfel de mesaj. În acel moment de panică, nu cred că este o metodă prea sensibilă”, a spus tatăl ei, Ian Russell, pentru BBC.

Și organizația Papyrus Prevention of Young Suicide susține că problema reală este faptul că tinerii ajung la acest conținut, nu că părinții sunt anunțați după ce l-au căutat deja.

Meta: „Le oferim părinților instrumente concrete”

Meta respinge acuzațiile că pasează responsabilitatea către familii. Compania spune că alertele vor fi însoțite de resurse specializate pentru a ajuta părinții să discute cu adolescenții. În plus, în lunile următoare, Instagram vrea să introducă alerte similare și dacă adolescenții discută despre suicid cu chatbot-ul său bazat pe inteligență artificială.

Compania afirmă că măsura vine pe fondul presiunilor tot mai mari din partea guvernelor pentru a face rețelele sociale mai sigure pentru minori.

În ultimii ani, mai multe țări au început să înăsprească regulile pentru platformele online. Australia a interzis accesul la rețele sociale pentru cei sub 16 ani, iar Spania, Franța și Regatul Unit analizează măsuri similare. Conducerea Meta, inclusiv Mark Zuckerberg și Adam Mosseri, a fost audiată recent în SUA în procese legate de impactul platformelor asupra tinerilor.

Deocamdată, sistemul va fi lansat în primele patru țări menționate, urmând să fie extins ulterior la nivel global. Pentru părinți, schimbarea înseamnă mai mult control, dar și responsabilitatea de a ști cum să reacționeze calm și informat dacă primesc o astfel de alertă.

