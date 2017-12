Inteligența artificială care a fost antrenată să scrie povești s-a folosit de ceea ce a învățat din cărțile Harry Potter pentru a crea un nou capitol.

Folosindu-se de ceea ce a invatat pe baza cartilor originale scrise de J.K. Rowling, inteligența artificială creata de Botnik Studios a scris o nouă poveste pentru seria Harry Potter, potrivit time.com.

Nou capitol denumit “Harry Potter și portretul a ce părea o grămadă mare de cenușă” are doar trei pagini.

Botnik Studios a publicat această creație printr-un tweet. Potrivit postării, noul capitol a fost făcut folosindu-se de tastaturi predictive, antrenate cu ajutorul celor șapte cărți din seria Harry Potter.

Deși povestea nu are un fir narativ solid, ea reprezintă o dovadă că inteligența artificială ar putea deveni în timp un scriitor de ficțiune bun.

We used predictive keyboards trained on all seven books to ghostwrite this spellbinding new Harry Potter chapter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy

— Botnik Studios (@botnikstudios) December 12, 2017