Bătaie filmată pe strada Alunilor din Reșița

Totul s-a întâmplat pe 31 iulie 2025, în jurul orei 20.00, pe strada Alunilor din Reșița, acolo unde mai mulți tineri se aflau. Printre aceștia se numărau și tânărul cu dizabilități, în vârstă de 34 de ani, dar și interlopul, în vârstă de 35 de ani, recent eliberat din închisoare.

Interlopul și-a amintit că tânărul a fost martor într-un dosar în care el a fost judecat și pentru care a și fost în închisoare, astfel că a decis să se răzbune și l-a lovit cu sălbăticie.

Atacul a fost filmat de camere de supraveghere montate în zonă, iar pe imagini se vede cum interlopul îl lovește pe martor cu pumnul în față, după ce acesta a trecut pe lângă el, fiind luat prin surprindere. Ulterior, l-a mai lovit și cu picioarele, fiind însă oprit de martori.

Ce au descoperit medicii legiști

Victima s-a dus la spital și apoi la Serviciul de Medicină Legală.

Medicii au descoperit, printre altele, o fractură externă a claviculei și multiple fracturi costale. Legistul a stabilit că tânărul „prezintă leziuni traumatice care pot avea vechimea din data de 31 iulie 2025 și s-au putut produce prin lovirea cu și de corpuri dure. Necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale, în cazul evoluției favorabile, fără complicații”, potrivit jurnaliștilor publicației locale Expres de Banat.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Intervenția Poliției

Polițiștii au fost chemați în seara în care s-a produs atacul și l-au reținut pe suspect. Inițial, acesta a început să îi înjure pe polițiști, însă a fost imediat pus la pământ și încătușat.

Victima, tânărul bătut, a mers a doua zi la Poliție și a depus plângere.

„În data de 1.08.2025, la Poliția Municipiului Reșița s-a prezentat un bărbat de 34 ani, care a sesizat faptul că în data de 31.07.2025, în jurul orei 20.00, pe strada Alunilor din localitate, ar fi fost lovit de un alt bărbat pe care îl cunoaște, în vârstă de 35 ani. În cauză se efectuează cercetări pentru loviri sau alte violențe, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin.

Incidentul vine la numai câteva săptămâni după ce un polițist a scos pistolul la „oamenii satului” pentru că a fost împins și umilit pentru că e prea tânăr, tot într-un sat din județul Caraș-Severin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE