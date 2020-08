Navalnîi se află sub protecția poliției germane. Doctorii ruși care l-au tratat susțin că i-au salvat viața „cu mare efort”

Biroul Federal de Investigaţii Criminale este responsabil cu protecţia oficialilor guvernamentali germani, dar şi a invitaţilor străini în timpul vizitelor de stat. Mai exact, același serviciu este responsabil și de protecția cancelarului german, Angela Merkel.

Alexei Navalnîi a fost dus cu un avion la Moscova pe 20 august şi apoi în Germania, pe 22 august, pentru un tratament la Spitalul Charité din Berlin.

Echipa sa susţine că Alexei Navalnîi a fost otrăvit în Siberia. Medicii ruşi au afirmat în schimb că el ar putea suferi de o tulburare metabolică.

Medicii de la spitalul sibian care l-au tratat pentru prima dată pe Alexei Navalnîi au declarat în această dimineață că i-au salvat viața politicianului rus de opoziție, dar că nu au găsit urme de otravă în sistemul său, a anunțat agenția Reuters.

Dacă am fi găsit otravă în corpul său care să se confirme cumva, atunci ne-ar fi fost mult mai ușor. Ar fi fost un diagnostic clar, o afecțiune clară și am fi știut precis care va fi tratamentul.

Medicul șef de la spitalul din Siberia unde a fost tratat Navalnîi