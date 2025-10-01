AutoItalia România, parteneriat cu Chery

Adrian Ghiță a dezvăluit motivul pentru care AutoItalia a devenit partenerul Chery în România.

„Am semnat parteneriatul în urmă cu câteva luni cu producătorul Chery. E un parteneriat pe care ni l-am dorit foarte mult pentru că Chery, așa cum bine știți, de 22 de ani consecutivi, este principalul exportator în China și unul dintre primii trei producători auto. De ceva timp a început expansiunea globală și în Europa. Cu atât mai mult ne bucură faptul că am fost aleși din mai mulți participanți la aceste importuri. Ascensiunea mașinilor chinezești a căpătat contur nu acum, ci cu ani în urmă. În Europa au pătruns ceva mai târziu. Urmărim și noi de ani buni această evoluție. Am fost interesați. Se știe foarte bine că noi, în România, avem parteneriat cu grupul Stellantis, pentru mărcile Fiat, JEEP și Alfa. Am semnat în urmă cu un an și ceva, tot din grupul Stellantis, un alt parteneriat chinezesc între Stellantis și Leap Motors International, un alt grup chinezesc. Ne-a bucurat și atunci faptul că ne-au ales pe noi, dar nu este o simplă alegere. Prin această nominalizare, sunt și foarte multe obligații pe care ni le asumăm. Drept dovadă, Chery a început această expansiune europeană și ne-au ales pe noi. Am început această colaborare cu mai puțin de 2-3 luni în urmă. Ne-am asumat și investiții și nu este simplu. Am început cu o investiție nu tocmai mică. Vorbim despre aproape un milion de euro investiți în acest showroom. În paralel, am finalizat o altă investiție, tot pentru Chery, vizavi de showroom-ul JEEP, în Pipera, un alt showroom de încă 500 de metri sau chiar mai mult, făcut la standarde similare cum le vedeți aici. De ce am făcut aceste investiții? Pentru că avem încredere în brand, în această evoluție. Avem încredere în tehnologie și în inovație, ceea ce chinezii oferă în momentul de față. Am fost în China și am fost fascinat de ce am văzut. Am văzut fabricile unde se produc aceste mașini. Credeți-mă că partea umană aproape nu mai există. Cam toți folosesc roboți pentru asamblarea mașinilor, dar la ceea ce am văzut în China aproape că partea umană este inexistentă.”, a declarat Adrian Ghiță.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Tiggo 4 în versiunea Full Hibrid

Despre Tiggo 4, CEO-ul AutoItalia a precizat că este dotat cu o tehnologie foarte avansată și vine în versiunea Full Hibrid.

„Mașinile chinezești oferă foarte mult. Noi am rămas surprinși de ceea ce ele oferă. Din punct de vedere al fiabilității nu mai vorbim. Sunt șapte ani garanție bumper-to-bumper, din bară în bară. Au luat 5 stele EuroNCAP cam la toate mașinile. Am lansat în urmă cu o lună și jumătate cele două modele ce întregesc, împreună cu Tiggo 4, portofoliul existent, respectiv Tiggo 7 și Tiggo 8. Au și versiuni Plug-In Hibrid, cu o autonomie de 1.200 de kilometri pe care puțini cei din industrie o pot atinge la motorizările Plug-In. Această versiune lansată astăzi, Tiggo 4, vine ca Full-Hibrid, tehnologie foarte avansată. Este o nișă a pieței pe care o vom ataca. Prețurile sunt atractive. Să îți iei o astfel de mașină, cu aceste dotări de top, la un preț, cu tot cu TVA, puțin peste 20.000 de euro, spune multe”, a mai precizat CEO-ul AutoItalia.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Avantaje.ro
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă - iarnă
Știri România 17:30
Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă – iarnă
Judecătoarea care câștigă peste 12.000 de euro lunar se pensionează: a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea
Știri România 17:07
Judecătoarea care câștigă peste 12.000 de euro lunar se pensionează: a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
ObservatorNews.ro
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mediafax.ro
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Ipostaza uluitoare în care a fost surprins iubitul jurnalistei
KanalD.ro
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Ipostaza uluitoare în care a fost surprins iubitul jurnalistei

Politic

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt