Adrian Coman: ”Am așteptat cinci ani și mi-am imaginat această decizie în multe feluri. Suntem foarte emoționați și foarte recunoscători tuturor celor care ne-au ajutat și care au crezut în cauza noastră. Da. Au trecut cinci ani și cred că va mai trece mult timp până când vom avea o decizie finală a primei instanțe în cazul nostru. Rămâne de văzut dacă Guvernul va face apel la decizia finală. Avem răbdare și avem încredere că până la urmă dreptatea va fi de partea noastră. Suntem totuși în 2018. Nu putem să devenim străini în momentul în care trecem granițele. Înseamnă o reconfirmare a faptului că suntem o familie și avem anumite drepturi. Avem, în baza deciziei de astăzi, dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană. Curtea spune că statul român nu a avut dreptate când nu a vrut să considere o reședintă pentru soțul meu în 2012, când am încercat acest lucru. ”

Cum credeți că va reacționa statul român după această decizie?

Nu știu cum va acționa statul român. Este imprevizibil. Următorul pas este la Curtea Constituțională. Joi CCR ne va spune ceva pentru are un termen în cazul nostru. Avem mare încredere în justiție. În cazul nostru de la Curtea Constituțională am văzut opinii negative din partea Executivului, iar din partea Parlamentului am văzut modificarea Codului Civil pentru a nu recunoaște căsătoria noastră.

Credeți că societatea românească este pregătită pentru astfel de schimbări?

Cred că ceea ce facem acum e parte din procesul de deschidere. Ne face să vorbim mai mult despre asta și să ne cunoaștem mai bine. Sper că oamenii să vadă și să înțeleagă că nimănui nu îi va fi rău dacă soțul meu primește o reședință în România

Care fost cea mai mare dezamăgire a dumneavoastră în tot acest proces?

Cea mai mare dezamăgire am avut-o în septembrie 2012, când am fost la Cosulatul României de la Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie belgian. Au fost nevoiți să mă refuze în scris și au invocat Codul Civil. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că nu sunt un cetățean român ca toți ceilalți.

România riscă sancțiuni

Avocații cuplului spun că decizia CJUE va obliga statul român să recunoască drepturile tuturor cuplurilor de același sex care s-au căsători legal în spațiul Uniunii Europene.

”Asta înseamnă un lucru foarte simplu. Pentru cele 22 de state ale Uniunii Europene, care au deja legislație de recunoaștere, ziua de mâine nu are niciun fel de semnificație. Pentru state ca Bulgaria, Polonia, Letonia, Lituania, Solovacia și România, cele șase codașe în respectarea dreptului la egalitate și la demnitate, de mâine apare un semn de întrebare legat de felul în care aceste state au transpus și respectă Directiva 38. Sunt pasibile de inițierea unor sancțiuni, de inițierea procedurilor de infringement. Statul român poate să meargă mai departe și să organizeze un referendum inutil, scump și imoral și poate defini căsătoria restrictiv, e problema politicienilor și a celor care cred în tipul asta de abordare conservatoare. Făcând asta, trebuie să se asigure că legea română recunoaște căsătoriile de același sex încheiate legal în alte state membre”, a explicat Romanița Iordache, avocatul cuplului Coman-Hamilton

Cazul soţilor Coman – Hamilton s-a aflat pe rolul Curţii Constituţionale a României în perioada ianuarie – decembrie 2016, timp în care au avut loc două audieri. În noiembrie 2016, CCR a decis să transmită întrebări preliminare către CJUE, pentru a clarifica dacă noţiunea de “soţi” din dreptul european privind libera circulaţie include şi soţii de acelaşi sex. Audierile la CJUE au avut loc în noiembrie 2017, Comisia Europeană intervenind în favoarea celor doi cu argumentul că o familie deja creată şi consolidată în ani de zile nu poate dispărea atunci când trece o graniţă. Pe 11 ianuarie 2018, avocatul general în cauză, un expert jurist al CJUE, a opinat că Uniunea Europeană trebuie să recunoască în mod egal toate familiile în domeniul liberei circulaţii, scrie Agerpres.

