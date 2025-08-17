Autor al cărții memorialistice „O progenitură dușmană”, o explorare a deportărilor staliniste din Basarabia ruptă din România, și cu zeci de ani de activitate editorială, Nicolae Negru este cu singuranță unul dintre cei mai avizați observatori politici de la Chișinău. Într-un interviu acordat pentru Libertatea în contexul apropierii alegerilor parlamentare, scriitorul explică miza acestui scrutin pe fondul războiului din Ucraina.

Rusia caută să inverseze cursul geopolitic al Republicii Moldova

Libertatea: La 34 de ani de la declararea independenței, Republica Moldova pare că se îndreaptă spre o alegere crucială pentru viitorul ei. Cum vedeți alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie? Sunt, oare, mai importante decât altele desfășurate până acum?

Nicolae Negru: După invadarea Ucrainei, se schimbă perspectiva asupra Republicii Moldova, unele evenimente și situații de ieri și de azi arată altfel dacă le privim prin prisma războiului ruso-ucrainean, a intențiilor evidente ale Rusiei de refacere, într-o formă sau alta, a URSS. Moscova a „tolerat” până acum independența noastră fiindcă puterea în Republica Moldova era deținută de forțe politice controlate de FSB, de Kremlin, care doar simulau „integrarea europeană”, dar nu întreprindeau nimic concret pentru a rupe dependența energetică de Gazprom, pentru a conecta rețeaua electrică la cea românească, europeană.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Deși declara contrariul, Rusia s-a opus de la bun început integrării europene a Republicii Moldova, ca să nu mai vorbim despre apropierea de România, a aplicat sancțiuni economice și înainte și după semnarea Acordului de asociere cu UE, deși atunci nu ni se promitea aderarea, ci doar crearea unei zone de liber schimb. Acum când suntem pe cale de a începe negocierile de aderare, Moscova nu își mai ascunde intențiile de a stopa și de a inversa cursul geopolitic al Republicii Moldova, implicându-se deschis în alegerile noastre parlamentare. Dorința ei de înlăturare cu orice preț a actualei guvernări moldave e motivată suplimentar și de declarațiile Maiei Sandu în sprijinul Ucrainei. Putin și-ar dori transformarea Republicii Moldova într-un alt Belarus, declanșând în acest scop un adevărat război informațional împotriva guvernării moldave, demonizând-o. Se întreprind și alte acțiuni mai puțin vizibile, diversioniste, destabilizatoare, așa încât termenul „război hibrid” e justificat în deplină măsură.

De aceea, da, alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt cruciale, mai importante decât altele de până acum, fiindcă există riscul să pierdem independența și să fim mobilizați carne de tun în armata rusă, ca să luptăm împotriva Ucrainei.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Noua tactică – proeuropenii de fațadă

Libertatea: Explicați-ne, vă rog, tabloul politic de la Chișinău în perspectiva alegerilor parlamentare, unde pare să existe printre favoriții la accedere în Parlament doar un singur partid proeuropean și în rest blocuri/ formațiuni politice pro-ruse.

Nicolae Negru: Într-adevăr, deși există o mulțime de partide proeuropene și unioniste, majoritatea sondajelor de opinie publică relevă că doar Partidul Acțiune și Solidaritate are șanse reale să intre în Parlament. De remarcat însă că, în ultima vreme, unii lideri pro-ruși, ieșiți de sub mantaua milițienească a liderului comunist Vladimir Voronin, s-au declarat proeuropeni și au format un bloc electoral proeuropean cu șanse de a accede în Legislativ. Problema e că europenismul lor ar putea fi de fațadă, asumându-și rolul de cal troian al Moscovei, care, văzând că majoritatea alegătorilor preferă UE, nu Rusia, își schimbă astfel tactica.

Nicolae Negru, la emisiunea Consens Național Captură YouTube Realitatea Moldova

Recomandări Școala „Ciocanul”, monument istoric din București, lăsată în paragină. A devenit loc de refugiu pentru consumatorii de droguri

Libertatea: Cum s-a ajuns la o situație în care electoratul proeuropean pare a fi reprezentat doar de o singură mare forță politică, iar în zona pro-rusă observăm mai multe partide care își doresc să preia puterea?

Nicolae Negru: Unii învinovățesc pentru aceasta partidul de guvernământ PAS, care ar fi „monopolizat” integrarea europeană și nu ar fi întins o mână de ajutor partidelor cu obiective programatice asemănătoare. Din punctul meu de vedere, problema e în credibilitatea, carisma liderilor politici, puțini dintre ei pot concura cu Maia Sandu. Apoi alegătorii proeuropeni și-au format deprinderea de a vota „util”, de a nu-și da votul pentru formațiuni cu puține șanse de succes electoral. O soluție ar fi ca partidele proeuropene și unioniste să se unească într-un bloc electoral, cu sau fără PAS, dar această idee, nu știu de ce, nici măcar nu se discută. Impresia e că cineva forțează partidele pro-ruse să se unească și, în același timp, le împiedică pe cele proeuropene să facă lucrul acesta.

În tabăra pro-rusă sunt de fapt două partide ce pot atrage majoritatea alegătorilor nostalgici – Partidul Socialiștilor, condus de Dodon, și Partidul Șor, interzis prin decizia Curții Constituționale, dar existând de fapt sub forma mai multor partide, fondate și dirijate de Șor, cu lideri falși, de fațadă. Electoratul său, sub zece la sută, își dă votul pentru bani și produse alimentare. Autoritățile luptă, dar, deocamdată, fără mare succes, să desființeze rețeaua de votanți la comandă, creată de Șor.

PAS va avea nevoie de un aliat ca să guverneze

Libertatea: Cum anticipați configurația viitorului Parlament al Rep. Moldova?

Nicolae Negru: E puțin probabil, dar nu imposibil, ca PAS să obțină majoritatea absolută în parlament (50% + 1 vot). Dar și în aceste condiții, ca să guverneze, va avea nevoie de un aliat. Conform sondajelor, în următorul Legislativ ar mai putea accede Blocul Alternativa (format din MAN -partidul primarului de Chișinău Ion Ceban, echipa lui Alexandru Stoianoglo, PDCM și Congresul Civic), Blocul „Patriotic” (PSRM al lui Dodon + PCRM al Voronin + partidele pro-Rusia ale lui Vlah și Tarlev), dar și Partidul Nostru condus de Renato Usatîi. Deși azi toate aceste partide și blocuri se jură că nu vor face alianță cu PAS, care, la rândul său, jură că nu are de gând să „coabiteze” cu vreunul dintre ele, nu cred că se va ajunge la alegeri anticipate imediat după alegerile din 28 septembrie.

„Un guvern trădător ar putea înscena un pericol la adresa securității Republicii Moldova din partea României, NATO, SUA”

Libertatea: La ce ne putem aștepta în cazul victoriei partidelor pro-ruse? Cum ar putea fi relația cu președinta Maia Sandu, ar putea afecta relațiile cu UE, ce impact ar putea avea asupra societății?

Nicolae Negru: Niciun partid, oricât de pro-rus ar fi, nu va putea ignora faptul că peste două treimi din exporturile moldovenești merg spre UE, iar România absoarbe o treime din ele. Ce vor putea face putiniștii, dacă vor veni la putere? Vor reorienta imediat exportul? Aceasta va duce la scumpirea produselor noastre, căci nu vor putea ajunge în Rusia, decât ocolind Ucraina. Și resursele energetice rusești nu se vor ieftini, după cum promit „patrioții” pro-ruși, din același motiv.

Sigur, relația cu Maia Sandu se va deteriora, vor încerca să o demită, dar, practic, lucrul acesta e aproape imposibil. Dacă vor sprijini Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei, dacă nu vor respecta angajamentele în relația cu UE, Bruxelles-ul va suspenda ajutorul financiar și noii guvernanți nu vor putea plăti pensiile și salariile. Vor fi oprite și proiectele investiționale în dezvoltarea economiei, în rezolvarea diverselor probleme sociale, cum ar asigurarea cu apă potabilă, canalizarea, irigația, energia regenerabilă… Cred că orice formațiune politică ce va prelua guvernarea după alegeri, va fi nevoită să mențină relații bune cu UE, încercând în același timp să se manifeste „neutru” față de Rusia. Altfel, va provoca puternice acțiuni de protest.

Aceasta doar dacă liderii respectivi nu vor fi agenți FSB, cu misiuni diversioniste. Un guvern trădător ar putea înscena un pericol la adresa securității Republicii Moldova din partea României, NATO, SUA și invita trupele ruse de la Tiraspol la Chișinău. Nimeni nu știe în realitate care e potențialul militar rus concentrat pe Nistru. În câteva zile sau chiar ore s-ar putea „rezolva” problema transnistreană, prin federalizare, și în cadrul Uniunii Rusia-Belarus s-ar putea adăuga un nou membru. Sper că instituțiile competente ale statului Republica Moldova au elaborat contra-acțiuni în cazul unui asemenea scenariu. Oricum, o epurare cu eliminarea agenților ruși din instituțiile statului, din politica moldavă, din așa-zisa „societate civilă” se cerea demult.

„Mașina propagandistică a Rusiei reușește să-i deruteze pe unii oameni”

Libertatea: În 2009, regimul Voronin a căzut pe fondul unor aspirații către Uniunea Europeană. În 2025, când există șanse mai mari pentru aderarea la blocul comunitar, Rep. Moldova se confruntă cu riscul de a fi atrasă pe orbita rusă. Un referendum privind UE a trecut la limită. Ce s-a schimbat între timp? Mai este Moldova proeuropeană?

Nicolae Negru: În aparență, există un asemenea paradox. În realitate însă situația e alta, căci o parte din politicienii pro-ruși se declară proeuropeni. Până și socialiștii nu se mai pronunță împotriva integrării europene, nu mai amenință cu anularea Acordului de asociere cu UE, ci acceptă cursul spre Europa, „cu unele condiții”. Referendumul privind UE a trecut la limită din cauza jocurilor politice ale unor lideri pretins proeuropeni. Cifra reală e de peste 55 la sută, cât a obținut Maia Sandu în turul doi al alegerilor rezidențiale. Totuși, orice triumfalism ar fi nelalocul său. Trebuie să recunoaștem că mașina propagandistică a Rusiei îndreptată împotriva UE reușește să-i deruteze pe unii oameni.

Libertatea: Vedem o serie de declarații amenințătoare dinspre Moscova. Până și Serghei Șoigu s-a apucat să scrie articole în care vorbește despre un posibil „Maidan” ucrainean la Chișinău. Ce pârghii accesează Moscova pentru a-și impune voința politică în Rep. Moldova? Va avea succes pe 28 septembrie?

Nicolae Negru: Moscova încearcă să-i sperie pe alegătorii noștri că Republica Moldova ar merge „pe urmele Ucrainei”, că e „rusofobă”, că-i discriminează pe vorbitorii de limba rusă, dar mai cu seamă, că nu ar fi independentă, ci e o „marionetă” a Occidentului, care o împinge să intre în război de partea Ucrainei. Toate aceste „idei” sunt preluate și interpretate zilnic de televiziunile de la Moscova, de rețelele sociale, de bloggeri, vloggeri etcetera. Aceasta e partea vizibilă a aisbergului propagandistic rus. Mai puțin vizibilă e coruperea politicienilor și alegătorilor moldoveni, crearea de rețele de votanți la comandă. În acest scop, se cheltuiesc sute de milioane de euro. Se pregătesc acțiuni de „protest”, pentru destabilizarea situației social-politice, nu este exclusă violența fizică, dacă e să credem declarațiilor unor cetățeni implicați în activitatea partidelor ghidate de Șor, bancher fugar, condamnat la 15 ani de închisoare, căruia Rusia i-a oferit protecție și îl finanțează. Se pregătește ceva în Transnistria, unde Moscova a provocat o criză energetică artificială. Sperăm că instituțiile statului iau în calcul orice, căci „ursul” e rănit și e în stare de orice. Știm că România, alte state europene acordă ajutor Republicii Moldova, ca să reziste în fața agresiunii hibride rusești. După 24 februarie 2022, nu mai avem dreptul la iluzii.

„Trăim perioada unei apropieri mai strânse între românii de pe ambele maluri ale Prutului”

Libertatea: Cum vedeți colaborarea actuală între București și Chișinău și cum anticipați evoluția acesteia în cazul unei victorii a partidelor pro-ruse?

Nicolae Negru: Cred că trăim perioada unei apropieri mai strânse între românii de pe ambele maluri ale Prutului. Treptat, se formează un spațiu cultural, informațional, academic etcetera, dar și politic comun, ne certăm deja în chestiuni electorale, colaborăm strâns în problemele integrării europene, Bucureștiul fiind avocatul și ghidul Chișinăului, împărtășindu-și experiența. E foarte important că se construiesc poduri peste Prut. Accentul se pune pe fapte, nu pe vorbe, ca mai înainte. De peste treizeci de ani s-a tot vorbit, de exemplu, despre construirea unei linii electrice de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău, ca să nu mai depindem de hatârul separatiștilor de la Tiraspol (controlați de Moscova), dar abia acum, sub guvernarea PAS, a început construcția acestei linii vitale pentru suveranitatea reală, nu doar declarată, a Republicii Moldova.

Dacă vin la putere forțele pro-ruse, cel mai mic rău care ni se poate întâmpla în relațiile dintre Chișinău și București e să se schimbe din nou accentul de la fapte, la vorbe. Subliniez: cel mai mic. Cel mai mare e să „transnistrizeze” Republica Moldova, după cum s-a exprimat ex-ministrul Apărării, Anatol Șalaru, adică să-i dea Moscovei, prin Tiraspol, drept de veto asupra politicii externe a Republicii Moldova federalizate, să legifereze aflarea trupelor ruse pe teritoriul dintre Nistru și Prut, creând o bază militară rusă. Sigur, mult va depinde și de faptul cum se va încheia războiul ruso-ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE