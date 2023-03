INVESTIGAȚIE. La peste doi ani după ce Virgil Popescu și Gabriel Țuțu au făcut campanie electorală cu o viitoare fabrică de armament, locul e groapă de gunoi

Șeful ROMARM, Gabriel Țuțu, acuzat recent de DNA pentru corupție, l-a însoțit pe Virgil Popescu, fost ministru al economiei, acum ministru al energiei, în cea mai recentă campanie pentru un post de deputat. Ei au promis o fabrică de armament.

„Fabrică de armament la Șimian, în județul Mehedinți”, titra Gazeta Olteniei la final de 2020. Site-ul de știri a fost însă printre puținele care au fost transparente și au marcat că e vorba de un material plătit de Partidul Național Liberal, filiala Mehedinți. Filiala a fost condusă, din 2021, de Virgil Popescu. Popescu a avut mereu o influență specială asupra PNL Mehedinți, scria Adevărul.

Captură din articolul apărut în Gazeta Olteniei

În momentul vizitei, ales deputat încă din 2016 pe listele PNL Mehedinți, Popescu era în ultimele sale săptămâni la Ministerul Economiei. Ajunsese ministru în noiembrie 2019. Tot atunci a fost numit și Gabriel Țuțu la șefia ROMARM.

ROMARM e compania care înglobează marile fabrici de armament din țară și funcționează în subordinea Ministerului Economiei. Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELARUS. Cum arată viața de zi cu zi în Minsk, după cinci valuri de sancțiuni economice ale Occidentului

Gabriel Țuțu | Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Acesta este contextul în care, pe 2 decembrie 2020, chiar înaintea alegerilor care veneau în weekend, Popescu și Țuțu au poposit în Mehedinți. Au luat presa și au prezentat promisiunea lor, pe un câmp încadrat de calea ferată care leagă Drobeta de Craiova.

„Am luat decizia ca noua fabrică de pistoale a Companiei Naționale ROMARM SA să fie făcută aici, la Șimian”, a spus Popescu.

„Cea mai importantă investiție a statului în Mehedinți”

Iar cifrele erau impresionante pentru o mică localitate de lângă Dunăre. Urmau să fie create 50-100 de locuri de muncă într-o primă etapă, iar capacitatea să crească la 500 de locuri mai apoi.

Țuțu a declarat, la fața locului, că viitorii muncitori vor fi trimiși la instruire în Italia. Asta pentru că, îl completa Popescu, înțelegerea era cu producătorul italian Beretta.

Virgil Popescu și Gabriel Țuțu împreună cu primarul din Șimian și prefectul de Mehedinți. Foto: Facebook/Virgil Popescu

Recomandări Ce nume putea primi un robot al Guvernului României de 1 Martie? Doar nu un nume de femeie

În cursul acestui an a câștigat licitația pentru livrarea a 25.000 de pistoale Beretta către Ministerul Afacerilor Interne, iar în urma acestui contract, conform legislației, are obligația să realizeze un contract de offset, care înseamnă investiții de 80 la sută din valoarea contractului într-o capacitate de producție în România Virgil Popescu:

În plus, suprafața de un hectar, un teren viran aflat chiar la marginea zonei locuite din localitate, proprietate a primăriei, era oferită gratuit pentru ROMARM. „Cea mai importantă investiție a statului în județul Mehedinți”, relata și televiziunea locală Terra Sat.

„Nu ne-am fi dorit să vorbim, pentru că nu vrem să o transforme cârcotașii în promisiune electorală”, spunea, cu modestie, edilul Trușcă.

Vase de toaletă, moloz, fecale

Deșeurile aruncate pe teren | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

La doi ani distanță, terenul delimitat de calea ferată și drum, cu o lungime de 300 de metri, e plin de gunoaie. Un hectar care își așteaptă promisiunea.

Deșeurile aruncate pe teren | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Vase de toaletă, sticle, jucării, fecale și moloz din construcții, toate se întind într-o groapă de gunoi la care se ajunge ușor, la circa două minute de condus din drumul național care leagă Drobeta-Turnu Severin de Strehaia, Filiași și Craiova.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Libertatea l-a căutat la primărie pe Constantin Trușcă. Edilul a evitat întâlnirea.

Popescu: „Dacă mai eram ministrul economiei, probabil că această fabrică era finalizată”

În 2021, un deputat PSD, Alin Chirilă, a întrebat Ministerul Economiei în ce stadiu sunt lucrările și când vor fi finalizate. Răspunsul a venit aici: „La acest moment, având în vederea complexitatea procesului de realizare a investiției, nu poate fi înaintată o dată certă de începere a activității de producție”, a explicat Guvernul.

Cazul fabricii a fost relatat, de-a lungul timpului, și de presa locală. În 2022, Actual Mehedinți a scris că fabrica de pistoale e fabrică de ambrozie, prezentând poze cu câmpul plin de bălării. Apoi, aceeași sursă îl cita pe ministrul energiei care promitea, din nou, că fabrica va fi funcțională în 2022. El acuza plecarea sa din minister ca motiv al nerealizării.

„Eu tot ceea ce am promis o să fac. Ieri, în ședința de Guvern, s-a aprobat amânarea, cu încă un an, a termenului de offset (n.r. – decalaj), adică s-a prelungit, până la data de 28 decembrie 2023, realizarea acestei fabrici, tocmai pentru că nu se putea încadra în termen. Rețineți: ceea ce am promis se va întâmpla! Nu mai sunt ministrul economiei. Dacă mai eram ministrul economiei, probabil că această fabrică era finalizată”, spunea Popescu.

Virgil Popescu. Foto: Hepta

ROMARM „n-a depus cereri de creditare”, spun autoritățile

Ce spune însă Ministerul Economiei, întrebat acum de Libertatea în ce stadiu este proiectul?

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, CN ROMARM SA comunică faptul că «programele de operațiuni compensatorii se derulează în conformitate cu termenele Acordurilor de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială și CN Romarm SA»”, a spus ministerul condus de Florin Spătaru.

Iar ministerul a trimis ziarul, pentru mai multe informații, către Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (OCATS), o instituție aflată tot în subordinea sa.

OCATS a răspuns că „până la data prezentei, CN ROMARM SA nu a depus cereri de creditare, în conformitate cu art. 25 alin.(2) din OUG nr.189/2002, acestea urmând a fi depuse ulterior implementării tranzacțiilor, dar nu mai târziu de 29.12.2023, aceasta fiind data-limită asumată pentru îndeplinirea obligațiilor de compensare”.

Popescu, legături cu Șimian

Virgil Popescu, ministrul aflat în 2020 în campanie electorală, are legături strânse cu localitatea Șimian. În 2022, Libertatea scria că soția ministrului, Laura Negulescu, deține o firmă pe nume Lavist SRL, care are o benzinărie Petrom în Șimian.

Pe 4 iulie 2021, Virgil Popescu îl felicita pe Constantin Trușcă după ce acesta fusese ales șef al PNL Șimian. „PNL are nevoie de cât mai mulți primari ca Trușcă, pentru ca proiectele de dezvoltare să fie realizate cât mai repede”, spunea el.

Tot în 2021, cotidianul constănțean Replica arăta că fiica lui Trușcă, absolventă de Litere, era cadru didactic la Șimian când a fost numită ca membru în Consiliul de Administrație al uzinei Termoelectrica Midia-Năvodari, care aparține de Ministerul Energiei.

Virgil Popescu și Constantin Trușcă. Foto: Facebook

Țuțu, măștile și italienii

Nici Gabriel Țuțu nu este străin de italienii de la Beretta, scriau jurnaliștii RISE Project în 2020. Țuțu a revenit în atenția opiniei publice după ce DNA l-a reținut drept coordonator al afacerii măștilor neconforme MApN-Pițurcă, despre care Libertatea a relatat în 2022.

În pandemie, fabricile din subordinea ROMARM au produs măști, iar linia de producție pentru măștile cu trei pliuri a fost realizată de firma Interarms. Aceasta este importatoare în România a pistoalelor Beretta.

În decembrie 2019, scria tot RISE, Interarms câștigase cinci contracte în valoare de 14,7 milioane de lei cu Uzina Mecanică Sadu, aflată și ea sub umbrela ROMARM.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cazul Mădălinei Manole, redeschis! E uluitor ce au DESCOPERIT anchetatorii după 13 ani. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Viva.ro Gestul făcut de văduva lui Mihai Șora la înmormântarea filosofului. Surpriză pentru toți cei prezenți

Observatornews.ro Momentul ciocnirii celor două trenuri în Grecia, cu peste 160 km/h, a fost filmat. Sunt zeci de morți și dispăruți, salvatorii continuă să caute supraviețuitori

Știrileprotv.ro Urmașul lui Otoniel, temutul baron al drogurilor din Columbia, a murit. Trupul lui Siopas a fost găsit pe stradă | VIDEO

FANATIK.RO Vești proaste pentru românii care folosesc TikTok. Foarte mulți vor fi afectați de această decizie

Orangesport.ro Un invitat de marcă s-a ridicat şi a părăsit petrecerea Vlăduţei Lupău dintr-un motiv bizar pentru cei din jur: "Nu-ţi vine să crezi"

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2023. Racii au parte de o zi foarte bună, conjuncturile evoluează spre o soluție favorabilă lor, în special pe plan social