„Dacă aceasta va fi decizia alianței USR-PLUS, ca doctorul Ioana Mihăilă sau altcineva să meargă să preia portofoliul, evident că îi voi oferi toată susținerea mea. Și nu este vorba numai de mine, ci de întreaga echipă”, a spus Vlad Voiculescu, atunci când a fost întrebat de un jurnalist despre numele vehiculat pentru Ministerul Sănătății.

Fostul ministru a adăugat: „Interesul meu, ca să fie foarte clar, am intrat în politică și eu, și colegi ai mei, ca să facem o diferență, nu pentru o funcție sau alta. Cu siguranță voi pune umărul”.

Cine este Ioana Mihăilă

Ioana Mihăilă. Foto: Facebook

Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătății, ar putea ocupa funcţia de ministru după demiterea lui Vlad Voiculescu, potrivit ProTV și Digi24.

Ioana Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a fost preşedinte PLUS Bihor.

Ea a fost numită pe 1 februarie secretar de stat în Ministerul Sănătății, în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu, decizie semnată de premierul Florin Cîțu, potrivit site-ului Camerei Deputaților.

De asemenea, Ioana Mihăilă a făcut parte din celula de criză PLUS COVID şi a contribuit la programul de guvernare USR-PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19, a scris și Hotnews.

CV Ioana Mihăilă

Conform autobiografiei, Mihăilă s-a mutat în 1999 în Cluj-Napoca, ca studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”. „În timpul facultății, am activat ca voluntar în organizațiile studențești, derulând alături de colegii mei activități de educație sexuală și sanitară în școlile din județul Cluj”, a explicat aceasta.

M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcția în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opțiuni: fie plecăm din țară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem și contribuim la schimbare Ioana Mihăilă, pe site-ul ioanamihailaprimar.ro:

„În vacanțele de vară am muncit prin programul Work and Travel în SUA, experiențe extrem de utile din toate punctele de vedere. După facultate, am rămas în Cluj, unde am făcut rezidențiatul”, a mai povestit ea.

Experiență profesională:

2011 – prezent: medic endocrinolog, Oradea

2014 – prezent: coordonator medical, Clinica Medena

2018 – 2019: coordonator al pregătirii pentru procesul de acreditare ANMCS – Clinica Medena

Studii:

2006 – 2010: Stagii de pregătire în rezidențiat pentru specialitatea Endocrinologie, Cluj-Napoca

1999 – 2005: Facultatea de Medicină, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca

Formare continuă:

Cursuri ale Societății Europene de Endocrinologie, competență în ecografie endocrină, certificare în osteodensitometrie – ISCD

Programul UNCTAD/ EMPRETEC pentru antreprenori – 2012

Motivational interviewing – Cluj School of Public Health – 2017

Adrian Wiener, alt nume vehiculat ca succesor al lui Voiculescu

În afara Ioanei Mihăilă (PLUS), un alt nume vehiculat pentru portofoliul de la Ministerul Sănătății a fost Adrian Wiener, doctor și deputat USR de Arad.

USR îl susţinea pentru acest portofoliu, conform surselor politice citate de news.ro, dar Adrian Wiener nu a fost acceptat şi de PLUS, partid care consideră că acest post îi revine.





