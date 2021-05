Maestrul Dichiseanu a povestit pentru GSP, în martie anul trecut, că are sânge vișiniu, iar pasiunea pentru giuleșteni a fost moștenire din familie.

„Țin minte că asta mă întreba, ani și ani de zile, regretatul Cristi Țopescu… Străbunicul meu a fost ceferist, la fel și bunicul, dar și tata. Eu m-am născut la pavilioanele CFR-ului de la Adjud. Mi-am petrecut copilăria cu mingea de fotbal printre liniile de cale ferată! Încă de mic am sânge de rapidist”, spunea marele actor.

În deplasări, cu trenul, alături de jucători

Dichiseanu era nelipsit de pe stadion, fie că alb-vișiniii jucau în Potcoava Giuleștiului, fie în deplasare. Legătura cu formația de lângă Podul Grant s-a consolidat după ce a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959.

„Ne suiam în tren și mergeam cu echipa. Era trenul plin de actori, de cântăreți, de regizori, lumea bună. Toți erau rapidiști. Eram înnebuniți după băieți. Ne țineam după Rică Răducanu, după Culae Lupescu sau Dan Coe. Făceam deplasările cu ei, la cușete. Ce povești frumoase, ce amintiri! A mers și săraca Stela Popescu cu noi într-o deplasare, când m-a confundat unul cu nea Mircea Lucescu. De s-a speriat biata Stela”, povestea actorul.

„Eu am sânge vișiniu! Nu are cum să mă schimbe cineva”

Dichiseanu a mai povestit pentru Gazetă că era cu gândul la Rapid și în turnee.

„Drăgălașilor, eram pe vremuri în Mexic. Eram cu trupa de teatru și țin minte că am fugit de la repetiții. M-am dus glonț la ambasada din Ciudad de Mexico să întreb ce-a făcut Rapid. Am mai făcut așa și prin Roma sau Paris. Mă duceam și îi puneam pe cei de la ambasadă să sune acasă, să văd ce-a făcut echipa”, a rememorat Ion Dichiseanu.

Actorul se mândrea că e fan Rapid. „Eu am sânge vișiniu! Nu are cum să mă schimbe cineva. Chiar și atunci când am ajuns în Liga a 5-a am fost cel mai mare rapidist! Am suferit mult, n-am putut să dorm și am băgat și niște pahare de whisky de supărare… Parcă eram un pacient în stare gravă tăiat, căruia îi curgea sângele și nu mai apărea salvarea! Așa suntem noi, rapidiștii, și am supraviețuit!”, a mai povestit Ion Dichiseanu.

Ion Dichiseanu a murit după ce în ultimele trei luni a fost internat în spital.



