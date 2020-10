Ionuț a fost dat afară din casă de părinți, la Iași, când au aflat că e gay. Adolescentul român se chinuie pe străzi, în Anglia

Un adolescent român fără adăpost, care și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei de coronavirus, solicită asistență pentru a găsi un loc unde să stea. John Ionuț Mocanu are 19 ani și și-a pierdut slujba pe care o avea într-o cofetărie din Nottingham, în aprilie, când a explodat pandemia de coronavirus.

De atunci, a dormit în parcări, pe canapelele din casele unor cunoscuți, sau a făcut apel la bunăvoința străinilor, în căutarea unui loc sigur în care să stea.

L-au scos din casă când a aflat că e gay

Ionuț a ajuns în Anglia acum 18 luni, pentru a începe o nouă viață. Părinții lui l-au dat afară din casa familiei din Iași, după ce au descoperit că băiatul e gay. El spune, pentru sursa citată, că viața în Anglia a fost „mult mai bună, dar nu a fost ușoară”.

Românul a contactat 29 de organizații caritabile pentru asistență, dar, în afară de o organizație caritabilă care i-a oferit bonuri de mâncare, n-a avut șansa să găsească ajutor. Deoarece nu este angajat și, prin urmare, „activ din punct de vedere economic”, nu poate solicita credit universal sau altă asistență guvernamentală.

Adolescentul român a lucrat într-o cofetărie, dar pandemia l-a lăsat fără job. Foto: INews / Arhivă personală

„Am auzit că unul dintre prietenii mei locuia în Nottingham, după câteva luni de stat la Londra, așa că m-am mutat acolo.”, a povestit Ionuț pentru I News.

Recomandări Ce spun oamenii care au ieșit pe ploaie la comemorare: ”Statul român este la fel, dar noi, ca societate, suntem mai atenți”

M-am dus din ușă în ușă la baruri, magazine, cafenele și restaurante pentru a cere o slujbă, iar apoi m-au angajat la cofetărie. La începutul izbucnirii pandemiei, angajatorul meu a anunțat că vor rămâne doar cu personal calificat, așa că am fost concediat. Când s-a întâmplat asta, am știut că nu-mi voi mai putea permite să plătesc chirie. Ionuț Mocanu

Au urmat luni în șir de chinuri și momente de deznădejde: „Am petrecut o săptămână dormind pe străzi, într-o parcare. Am contactat organizații caritabile pentru persoanele fără adăpost și mi-au oferit niște alimente și mi-au vorbit prin apel video, dar nu au putut face altceva. Am plâns și am tot plâns, pentru că eram într-un impas atât de mare. ”

O femeie i-a plătit o cameră la hotel, până pe 14 noiembrie

În cele șase luni de când a fost demis, Ionuț Mocanu a dormit pe unde a apucat și a găsit, la Londra: „Când au fost ridicate restricțiile, am rămas o perioadă cu unii dintre cunoscuții din Londra, în speranța că piața muncii va fi mai bună, dar a devenit foarte complicat totul, foarte repede. Dar cunoscuții mei oricum s-au purtat urât, există o cultură a intimidării teribilă, nu era un loc prea bun în care să mai stau.”

Recomandări Colectiv 5 ani. Cum îl contrazic pe Piedone documentele depuse de victime

Adolescentul român s-a întors la Nottingham la începutul lunii octombrie și a folosit aplicația Next Door pentru a ajunge la oameni din zonă și a cere ajutor financiar sau un adăpost. El a creat o pagină GoFundMe la începutul lunii septembrie, pentru a strânge fonduri pentru un depozit de închiriere, astfel încât să-și poată continua viața în oraș.

El a spus că întoarcerea acasă la părinții săi nu este o opțiune, deoarece aceștia sunt „cu adevărat homofobi”. România are o abordare „conservatoare” a drepturilor LGBT, potrivit Equaldex.

„O femeie numită Alice m-a găsit în aplicație și a plătit pentru mine să stau într-un hotel până la 15 noiembrie. A fost absolut uimitoare.”, mai povestește Ionuț.

Ionuț visează să-și construiască o viață, în Anglia. Foto: INews / Arhivă personală

„Acum vorbim aproape în fiecare zi, dar ea nu mă mai poate susține. Am nevoie disperată de mai mult ajutor. Vreau să lucrez și vreau un viitor, așa că încerc să vorbesc cu o facultate din Nottingham, astfel încât să-mi pot continua studiile și să mă pregătesc în specializarea computere.”

Lovit de atâtea probleme și necazuri încă de la 17 ani, tânărul e totuși optimist: „Sper că va exista un moment în care această situație teribilă va trece și o să pot râde de asta, dar nu chiar acum. Simt că am trecut prin multe la o vârstă fragedă și vreau înapoi șansa de a-mi construi viața.”, a adăugat el.

Citeşte şi:

Salvamontiști din două județe chemați în vârful muntelui de trei băieți care voiau un taxi, ca să ajungă mai repede la Padina

Jeff Bridges ține jurnalul luptei sale cu cancerul pe Instagram. ”Chestia asta mă face să-mi apreciez mortalitatea”

PARTENERI - GSP.RO Răspuns dur pentru CTP, după atacul furtunos la adresa Patriarhului Daniel: „Și eu sunt vită creștină!”

PARTENERI - PLAYTECH Va fi sfârșitul pentru Prințul Harry și Meghan Markle. Anunțul care nu mai lasă loc de surprize

HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2020. Fecioarele pot ajunge foarte ușor la concluzii greșite, dintr-o grabă nejustificată

Știrileprotv.ro Majorat sărbătorit cu zeci de invitați și cântăreți de manele, oprit de poliție după un Live pe Facebook. „Amânaţi mă, fraţilor. Sunt şi eu Tzanca Uraganu’ şi mi-am făcut botezul în casă” VIDEO --->