Întrebat care este rolul DGIA în episodul Congo și cum poate fi reformată o instituție care cel mai probabil știa sau chiar a fost implicată în plecarea militarilor acolo, Ionuț Moșteanu a răspuns: „O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi. Iar cei care au ştiut şi au fost implicaţi nu o să mai fie acolo”.

Ministrul Apărării a adăugat că există o „bănuială rezonabilă” că serviciul militar de informații al Armatei știa acest lucru, dar a precizat că nu doar DGIA este vizat, ci și alte servicii secrete, precum SRI și SIE.

„E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus şi eu şi declaraţiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit…”, a avertizat Moșteanu.

Întrebat dacă există un orizont de timp, ministrul a răspuns: „Nu vreau să pun nişte termene care poate nu sunt realiste, dar vă asigur că o să lămuresc şi atunci o să fac publice toate lucrurile astea”.

Amintim că, la două zile după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, adică în dimineaţa zilei de 8 decembrie 2024, la ora 3.00, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, cel care a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale 2024.

Iar în locuințele folosite de Potra și apropiații lui a fost găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor prezidențiale pentru a crea haos.

Pe 28 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Horațiu Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Horațiu Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.







