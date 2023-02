Raisi, care se confruntă cu unele din cele mai mari provocări din cei 44 de ani de la instaurarea regimului islamist, a făcut apel „tinerii păcăliți” să se căiască pentru a putea fi grațiați de liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei.

Protestele la nivel național au cuprins Iranul după moartea, în septembrie anul trecut, a tinerei de 22 de ani Mahsa Amini, în custodia poliției moravurilor, care a arestat-o sub acuzația că nu a purtat corespunzător hijabul. Forțele de securitate au răspuns cu o represiune brutală. Numeroși protestatari au fost uciși în timpul represiunii sau au fost arestați și condamnați la moarte.

Discursul transmis în direct al lui Raisi a fost întrerupt pentru aproximativ un minut, iar pe ecran a apărut stema unor hackeri anti-guvernamentali, care poartă numele de „Edalat Ali (Justiția lui Ali). O voce a strigat „Moarte Republicii Islamice”.

#Iran : Hackers interrupt live broadcast of speech by President Raisi marking anniversary of Islamic Revolution on state tv streaming website – Edalat-e Ali said it was responsible #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/FSzNAz5L3R