Într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat, comandamentul a afirmat că Washingtonul și-a încălcat o promisiune, continuând blocada navală a vaselor care se deplasează către și dinspre porturile iraniene.

Până când Statele Unite nu vor restabili libertatea de mișcare pentru toate navele care ajung în Iran, „situația din Strâmtoarea Ormuz va rămâne strict controlată”, se arată în comunicat.

Iranul a redeschis parțial spațiul său aerian sâmbătă, pentru zborurile internaționale care traversează partea estică a teritoriului, a anunțat Autoritatea pentru Aviație Civilă a țării.

„Rutele aeriene din sectorul estic al spațiului aerian al țării sunt deschise pentru zborurile internaționale aflate în tranzit prin Iran”, a precizat instituția, adăugând că unele aeroporturi au fost redeschise la ora 7:00 (03:30 GMT).

Cu toate acestea, la mai bine de trei ore distanță, site-urile de monitorizare a zborurilor nu indicau încă niciun zbor internațional care să traverseze Iranul, iar mai multe aeronave evitau spațiul aerian al țării, ocolindu-l pe rute mult mai lungi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE