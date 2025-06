UPDATE 10.45 Avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au efectuat o „lovitură extinsă” împotriva apărării aeriene a Iranului.

Armata israeliană afirmă că zeci de radare și lansatoare de rachete de apărare aeriană au fost distruse în vestul Iranului.

Israelienii, care au publicat imagini, afirmă că aceste atacuri au drept scop să „îmbunătățească libertatea de acțiune în aer” pentru avioanele lor militare.

Israeli Air Force fighter jets completed an „extensive blow” against Iran’s air defenses in the west of the country, the military says.



As part of the strike, the IDF says dozens of radars and air defense missile launchers were destroyed.



The military says the strikes „improve…