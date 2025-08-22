Ministrul apărării: „Porțile iadului se vor deschide“

Potrivit AFP, Katz a declarat pe rețelele de socializare: „În curând, porțile iadului se vor deschide asupra capetelor ucigașilor și violatorilor Hamas din Gaza – până când vor fi de acord cu condițiile Israelului pentru încheierea războiului, în primul rând eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor”.

Această declarație vine după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seară că a ordonat începerea imediată a negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor rămași în Gaza.

Mai mult, Israel a început invazia în Gaza, iar forțele israeliene au cucerit deja periferia orașului.

Situația umanitară în Gaza

Astăzi, Inițiativa de Clasificare Integrată a Securității Alimentare, cu sediul la Roma, urma să publice cele mai recente cifre privind foametea din Gaza.

Înainte de publicarea raportului, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a atacat preventiv constatările acestuia, scriind pe X: „Știți cine CHIAR moare de foame? Ostaticii răpiți și torturați de sălbaticii necivilizați ai Hamas”.

Planurile Israelului de extindere a operațiunilor

Ministerul israelian al apărării a autorizat la începutul acestei săptămâni convocarea a aproximativ 60.000 de rezerviști pentru a ajuta la cucerirea orașului Gaza. Netanyahu a declarat într-o înregistrare video, joi: „Aceste două chestiuni – înfrângerea Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor noștri – merg mână în mână”, fără a oferi detalii despre următoarea etapă a negocierilor.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Agenția umanitară a ONU a avertizat că planul israelian de extindere a operațiunilor militare în orașul Gaza ar avea „un impact umanitar îngrozitor” asupra unei populații deja epuizate. Mediatorii așteaptă de zile întregi un răspuns oficial israelian la cea mai recentă propunere de încetare a focului, pe care Hamas a acceptat-o la începutul acestei săptămâni.

Bilanțul victimelor războiului din Gaza

Atacul Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanșat războiul, s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP, bazat pe cifre oficiale. Din cei 251 de ostatici capturați în urma atacului, 49 se află încă în Gaza, dintre care 27 sunt morți, potrivit armatei israeliene.

Ofensiva Israelului a ucis cel puțin 62.192 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, considerate fiabile de Națiunile Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE