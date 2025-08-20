Rezerviștii vor înlocui trupele active

Convocarea nu va fi imediată, rezerviștii fiind anunțați cu cel puțin două săptămâni înainte de prezentarea la datorie.

Aceștia se adaugă zecilor de mii de rezerviști deja mobilizați, iar dacă ofensiva continuă, numărul total al celor aflați în serviciu va ajunge la aproximativ 130.000.

Nu toți vor lua parte la cucerirea orașului Gaza, o parte dintre ei urmând să înlocuiască trupele active pe alte fronturi.

Decizia a fost luată după întâlnirea lui Katz cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, ofițeri de rang înalt și reprezentanți ai Shin Bet.

Operațiunea, denumită „Carele lui Ghedeon B”, reia numele unei acțiuni anterioare în care armata israeliană a controlat 75% din Fâșia Gaza pentru a presa Hamas să accepte un acord privind ostaticii. Katz a elogiat planurile și pregătirile IDF în cadrul discuțiilor, organizate după ce guvernul a ordonat capturarea orașului Gaza.

Măsuri umanitare pentru palestinieni

Pe lângă mobilizarea rezerviștilor, ministrul a aprobat și „măsuri umanitare” pentru circa un milion de civili palestinieni care urmează să fie strămutați din oraș către sudul Fâșiei.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Planurile prevăd amenajarea de infrastructură umanitară în sud, inclusiv introducerea de corturi și echipamente de adăpost, iar ulterior emiterea de avertismente de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza.

Potrivit oficialilor israelieni, aceștia au termen până la 7 octombrie 2025 – exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului – pentru a părăsi zona.

Ofensivă în Gaza, dacă nu se ajunge la un acord privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor

După expirarea termenului, IDF va lansa ofensiva terestră, cuprinzând și un asediu menit să elimine luptătorii Hamas rămași în oraș.

Totuși, aceste planuri ar putea fi suspendate dacă se ajunge la un acord privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor.

Hamas a anunțat luni că acceptă o propunere de armistițiu, însă premierul Benjamin Netanyahu a ezitat, insistând asupra eliberării simultane a tuturor captivilor. Surse israeliene au precizat marți că guvernul analizează în continuare oferta.

