Distruge rachete inamice la mare distanță

Țara este bine pregătită pentru astfel de atacuri, de exemplu, datorită sistemului de apărare antirachetă Arrow 3. Dar cum funcționează, de fapt, acest sistem? Și ce alte capacități mai are?

Arrow 3 este un sistem de apărare antirachetă dezvoltat de SUA împreună cu Israel. Israelul dispune de acest sistem din anul 2024. Scopul său: distrugerea rachetelor inamice la mare distanță. Astfel, țara este bine pregătită pentru un atac din partea Iranului. Rachetele au o rază de acțiune de până la 2.400 de kilometri.

Însă și altitudinea de zbor face acest sistem unic. Rachetele sale de interceptare ating o altitudine de până la 100 de kilometri și pot intercepta chiar și rachete inamice cu rază lungă de acțiune direct din spațiu.

Arrow 3 dispune de o unitate radar mobilă care detectează și urmărește rachetele inamice. În plus, posedă un centru de control care calculează constant traiectoria acestora și o corectează la nevoie. În cele din urmă, o instalație de lansare mobilă lansează rachetele de interceptare, care urmăresc rachetele inamice cu ajutorul unității radar și le distrug printr-un impact violent.

Poate intercepta chiar și rachete nucleare

După cum relatează Der Spiegel, rachetele de interceptare dispun de motoare pivotante, ceea ce le permite să fie manevrate în orice moment. Astfel, în cazul unei alerte de rachete, sistemul Arrow 3 poate lansa înainte ca ținta să fie măcar stabilită cu certitudine. Mai mult: conform publicației, dacă racheta de apărare ratează ușor obiectivul, rachetele inamice pot fi totuși distruse prin intermediul unui focos cu fragmentare dotat cu un senzor de proximitate.

Arrow 3 poate intercepta chiar și rachete nucleare. Nu există un pericol pentru oameni în acest sens, explică expertul în rachete Tal Inbar într-un interviu pentru Bild. Aceasta deoarece materialele nocive «se volatilizează în aer» – departe de civilizație.

Și Germania a cumpărat sistemul

În anul 2023, Germania a cumpărat sistemul Arrow 3. Conform Ministerului Apărării din Israel, Germania a plătit aproximativ 3,5 miliarde de dolari pentru sistemul de apărare. La această sumă se adaugă rachetele de interceptare.

Potrivit publicației Der Spiegel, 50 de unități ar urma să coste în jur de 400 de milioane de dolari.

Potrivit agenției de presă Deutsche Presse-Agentur, sistemul urma să fie operațional la sfârșitul anului 2025, fiind planificate trei baze. La baza aeriană Holzdorf, situată între Berlin, Leipzig și Dresda, sistemul urma să fie staționat deja la 1 septembrie 2025.

Sunt planificate alte două baze în Schleswig-Holstein și Bavaria. Conform lui Ingo Gerhartz, inspectorul Forțelor Aeriane (Luftwaffe), acestea ar urma să ofere o „așa-numită reziliență” în cazul unei defectări a sistemului.

Deoarece rachetele de interceptare dispun de o rază de acțiune enormă, protecția este garantată pentru întreaga țară, indiferent de locația sistemului. Germania măsoară de la nord la sud aproximativ 870 de kilometri.

Propunerea de a cumpăra Arrow 3 a venit din partea Forțelor Aeriene Germane (Luftwaffe). Gerhartz explică faptul că achiziția a fost urgent necesară, deoarece Germania nu dispune în prezent de nicio protecție împotriva rachetelor cu rază lungă de acțiune: „Până acum, nu puteam intercepta rachetele balistice care vin din spațiu”.

„Există un spațiu aerian deschis, care este neprotejat”

De asemenea, Ralf Thiele, președintele Eurodefense Germania, vede o necesitate extremă. Încă de anul trecut, acesta avertiza: „Există un spațiu aerian deschis, care este neprotejat împotriva atacurilor moderne”.

Datorită razei de acțiune ridicate, Arrow 3 ar putea oferi protecție pentru Europa și în afara granițelor naționale ale Germaniei. „Dacă și alte state se vor alătura, vom avea în curând o cupolă de apărare eficientă deasupra Europei, care ne poate proteja împotriva amenințărilor provenite din țări îndepărtate precum Iran, China și Coreea de Nord, dar și din spațiu”, explică Thiele.

Sunt cel puțin 9 morți și zeci de răniți după ce o rachetă iraniană a lovit, duminică, Israelul. Toți cei uciși se aflau într-un adăpost antiaerian. Armata israeliană investighează acum de ce a eșuat interceptarea.

Bilanțul deceselor în urma impactului rachetei balistice iraniene din Beit Shemesh a crescut la 9, după ce echipajele de prim ajutor au anunțat că au extras încă un trup neînsuflețit de sub dărâmături, relatează The Times of Israel.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

Mesajul președintelui Nicușor Dan după ce Israelul și SUA au atacat Iranul: „România este în deplină siguranță"
Știri România 16:18
Mesajul președintelui Nicușor Dan după ce Israelul și SUA au atacat Iranul: „România este în deplină siguranță”
Românii au cumpărat medicamente de 7,5 miliarde de euro în 2025, dar consumul a scăzut
Știri România 16:04
Românii au cumpărat medicamente de 7,5 miliarde de euro în 2025, dar consumul a scăzut
„Survivor România", 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 17:00
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu"
Stiri Mondene 16:00
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Politică 16:55
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
