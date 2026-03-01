A fost lovită o zonă rezidențială

Racheta a lovit o zonă rezidențială din oraș, distrugând o sinagogă și provocând daune unui adăpost public antiaerian și caselor din jur.

Primarul orașului Beit Shemesh, Shmuel Greenberg, afirmă că există 20 de rezidenți care nu au putut fi contactați. El subliniază că „acest lucru nu înseamnă neapărat că li s-a întâmplat ceva”. „Se poate foarte bine să nu îi găsim momentan, însă facem tot ce ne stă în putință”, a declarat acesta jurnaliștilor la locul impactului rachetei.

Majoritatea celor uciși astăzi în Beit Shemesh se aflau într-un adăpost public, afirmă șeful poliției din districtul Ierusalimului. Comisarul-adjunct Avshalom Peled a vorbit la locul atacului letal, care s-a soldat cu 9 morți și peste 20 de răniți.

„Din câte știu… probabil a fost vorba despre un impact direct asupra adăpostului și majoritatea, dacă nu chiar toți cei uciși, se aflau acolo, în adăpostul public”, a declarat Peled.

Adăposturile publice nu pot rezista impactului unei rachete

El a adăugat că poliția era conștientă încă din timpul ultimei runde de atacuri cu Iranul din luna iunie 2025 de faptul că adăposturile publice și camerele de siguranță (safe rooms) nu pot rezista impactului direct al unei rachete balistice.

Cu toate acestea, el îndeamnă civilii să continue să se adăpostească în timpul atacurilor cu rachete dinspre Iran, pentru a se proteja de impacturile mai ușoare. „Cei care se află într-o zonă protejată atunci când impactul nu este unul direct – ceea ce se întâmplă în majoritatea cazurilor – sunt într-adevăr protejați de rachetă sau de resturile care zboară prin aer”, a precizat Peled.

O filmare a surprins urmările impactului rachetei balistice iraniene din Beit Shemesh, care a ucis cel puțin 9 persoane și a rănit peste 20. Înregistrarea arată că racheta a provocat daune extinse unui adăpost antiaerian.

Comandamentul Frontului Intern urmează să investigheze circumstanțele impactului, inclusiv integritatea structurală a adăpostului.

Palatul ayatollahului, ras de pe fața pământului

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times.

Semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai este”, sunt din ce în ce mai evidente, a afirmat premierul Benjamin Netanyahu, sâmbătă seară, într-o declarație video adresată publicului israelian, citat de Times of Israel.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat duminică, 1 martie, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara timp de 36 de ani. Anunțul a fost făcut de un prezentator vizibil emoționat și cu ochii în lacrimi.

Cum au reușit să-l omoare pe Ali Khamenei chiar în prima zi de bombardament

Noul război SUA-Israel împotriva Iranului a început cu asasinarea liderului suprem al republicii islamice – ayatollahul Ali Khamenei. Desigur, aceasta nu este o coincidență. Dimpotrivă, tocmai oportunitatea convenabilă de a decapita conducerea Iranului a devenit, în esență, motivul bombardamentelor masive din 28 februarie, relatează Meduza.

Acest lucru reiese din explicațiile oferite, sub protecția anonimatului, de surse din serviciile de informații ale SUA și Israel pentru principalele publicații americane – Axios, The New York Times și The Wall Street Journal. Pe baza acestor materiale, publicația Meduza relatează ce a precedat războiul și cum s-a reușit uciderea lui Khamenei atât de rapid.







