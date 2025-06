Mai multe explozii s-au auzit lângă Tel Aviv, în urma unui atac iranian cu zeci de rachete. Conferința de presă a purtătorului de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului a fost întreruptă din cauza unui nivel ridicat de alertă la sediul armatei, relatează Times of Israel.

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: THIS IS TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/DvJFGOm8M2