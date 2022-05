„Am sunat la București, am cerut să mi se dea și mie punctajul, pentru că până în acel moment nu îl știam și am cerut amănunte cu privire la felul în care a fost organizat juriul în studio. Am aflat că a fost organizat cu toate regulile impuse de EBU, cu prezența unui notar obligatoriu, un notar care să sosească în studio înaintea membrilor juriului. Membrii juriului nu au putut comunica între ei, nu au putut vorbi, a semnat fiecare fișa lui de jurizare, nu au văzut nici la final rezultatul total al juriului. În acest fel, nu știm care este problema acestei jurizări.”, a declarat, în direct, Iuliana Marciuc.

Totodată, șefa delegației României a mai dezvăluit că abia în timpul finalei Eurovision de sâmbătă seara, producătorul de televiziune Liana Damian, responsabilă cu juriul, a sesizat neconcordanțe față de procesul verbal trimis cu o zi înainte către EBU și că, practic, rezultatele juriului de specialiști aflat în studioul de la București nu a fost preluat.

„Nu am primit niciun comunicat oficial cu privire la suspiciuni legate de cea de a doua semifinală, suspiciuni ce sunt prevăzute în acest newsletter primit abia noaptea târziu în timpul procesului de jurizare. Acest mail a fost primit cam la 30 de minute după ce producătoarea noastră a solicitat prin convorbire telefonică cu operatorul de vot Digame amănunte cu privire la această neconcordanță. În acest fel noi am aflat că cele 12 puncte acordate Moldovei au fost acordate de către noi Ucrainei.”, a mai explicat ea.

Iuliana Marciuc a mai precizat la Știrile TVR că încă de ieri de dimineață a cerut o explicație oficială la EBU cu privire la voturile României, dar nu a primit încă niciun răspuns.

Votul juriului din România a fost anulat

TVR acuză Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), organizatorul Eurovision, că a modificat rezultatul votului dat de juriul românesc fără să explice motivele, la scurt timp după ce a ieșit la iveală că votul din România și alte cinci țări nu a fost luat în calcul pentru notele finale. Juriul român acordase 12 puncte Republicii Moldova, însă organizatorii le-au acordat Ucrainei, țara care a și câștigat concursul muzical.

„Am fost surprinși să constatăm că rezultatul votului juriului României nu a fost preluat în calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurenților din finală, în numele juriului țării noastre. Precizăm că juriul din România a decis să acorde punctaj maxim reprezentanților Moldovei”, scrie în comunicatul TVR. Televiziunea națională susține că „regulile au fost schimbate în timpul jocului, fără ca participanții să fie anunțați în prealabil, aceștia aflând în timpul transmisiunii că unele voturi ale juriilor naționale au fost modificate de organizator”, fără să fie informați, după a doua semnifinală, „de existența unor suspiciuni la adresa votului României”, așa cum a anunțat EBU.

