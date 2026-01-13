32 de ani de carieră la vârf în CIA

Jack Devine (85 de ani) a lucrat în cadrul Central Intelligence Agency (CIA) timp de 32 de ani. Specialist reputat la nivel mondial în domeniul culegerii de informații, fostul șef al operațiunilor CIA vorbește pentru cititorii din România despre consecințele răsturnării de regim din Venezuela asupra războiului din Ucraina, despre posibilitatea unor viitoare scenarii similare, despre viitorul Iranului sau despre riscul unui război rece între Europa și America.

De-a lungul carierei, Devine a coordonat numeroase misiuni complexe la nivel global, precum cea care a dus la capturarea traficantului de droguri columbian Pablo Escobar.

Tot Jack Devine a coordonat echipele CIA din Afganistan în perioada 1985-1987, în timpul invaziei sovietice în regiune. Perioada petrecută în cadrul grupului de lucru pentru Afganistan a fost un vârf al carierei și l-a plasat în fruntea celei mai mari campanii de acțiuni secrete din timpul Războiului Rece.

Jack Devine, fost director de operațiuni CIA. Foto: arhiva personală

L-a înlocuit pe Avrakotos, care a inspirat un personaj de film

Devine l-a înlocuit pe Gust Avrakotos, șeful grupului de operațiuni din Asia de Sud. Avrakotos a inspirat un personaj în filmul Charlie Wilson’s War, interpretat de actorul Philip Seymour Hoffman.

Devine a moștenit de la predecesorul său un program care canaliza sute de milioane de dolari către mujahedinii afgani. Sub conducerea lui Devine, CIA a triplat sprijinul acordat mujahedinilor și a luat decizia crucială de a le furniza rachete antiaeriene Stinger fabricate în SUA, o mișcare care avea să schimbe în cele din urmă cursul războiului și să forțeze retragerea sovieticilor.

Între 1990 și 1992, Jack Devine a fost șeful Centrului Antidrog al CIA, iar în perioada 1992-1993 a fost șeful Diviziei America Latină din CIA. În perioada 1993-1995, fostul șef CIA a ocupat funcțiile de director interimar și director asociat al operațiunilor CIA în afara Statelor Unite, funcție din care a supervizat mii de angajați CIA implicați în misiuni pe tot globul.

Pentru activitatea sa în cadrul CIA, Jack Devine a fost recompensat cu numeroase distincții majore, precum CIA Meritorious Officer Award sau Distinguished Intelligence Medal. Jack Devine s-a pensionat din CIA în 1999.

Este partener fondator și președinte al The Arkin Group LLC, companie specializată, printre altele, în managementul crizelor internaționale și informații strategice. A scris mai multe cărți despre cariera sa la vârf, volume care au ajuns în topurile publicației New York Times, fiind un expert apreciat la nivel internațional.

Venezuela, „o pierdere pentru alianța nefirească dintre Rusia, China și Iran”

Libertatea: Acțiunile lui Donald Trump în Venezuela fac America mai sigură, mai puternică sau mai accesibilă? Sau, dimpotrivă, deschid un fel de cutie a Pandorei în ceea ce privește relația cu America de Sud și războiul împotriva cartelurilor de droguri?

Jack Devine: Dacă ar fi să vă uitați la strategia de securitate națională a administrației Trump, care a fost publicată recent, aceasta începe, pentru prima dată din câte îmi amintesc, cu o descriere a importanței emisferei occidentale pentru Statele Unite. Și că Statele Unite, și în special administrația Trump, vor căuta modalități de a acorda o prioritate foarte mare emisferei occidentale.

Aceasta face parte din ceea ce spun eu că este o strategie mai largă. Veți vedea cum Statele Unite acordă din ce în ce mai multă atenție acestei regiuni. Am fost atât de preocupați de Orientul Mijlociu, în special și pe bună dreptate de Ucraina, dar există probleme în propria noastră curte.

Pot să detaliez puțin și să spun că, în cazul Venezuelei, există câteva regimuri în această emisferă vestică care au fost penetrate, dacă vreți, de ruși, chinezi și iranieni și, cel mai important, există o mare problemă în Statele Unite și în lume cu privire la limitarea afacerilor legate de droguri și combaterea narcoticelor. Cred că administrația are dreptate să privească Venezuela din punctul de vedere al combaterii narcoticelor, dar aș dori, de asemenea, să subliniez că aceasta nu este cea mai mare amenințare. Cea mai mare amenințare se află la propria noastră graniță, în Mexic. Acestea fiind spuse, Mexicul este o democrație, un aliat și un prieten.

Nu așa aș descrie Venezuela. Interesele lor nu coincid cu ale noastre și au fost o forță negativă în regiune. Venezuela a fost timp de mulți ani o națiune democratică cu o lungă istorie de democrație și prosperitate, însă combinația dintre Chavez și Maduro a transformat-o într-un stat foarte sărac. De fapt, dacă nu ar fi fost petrolul, ar fi fost una dintre țările cel mai puțin productive din emisferă. Strategia în acest caz a fost de a combate traficul de narcotice și de a-l urmări în mod special pe Maduro. Dar această strategie are ramificații mult mai mari. Nu există nicio cale de a evita să spunem că schimbarea regimului este, de asemenea, o parte esențială a strategiei.

– În opinia dumneavoastră, cât de mult este afectată Rusia de căderea lui Maduro, luând în considerare relațiile foarte bune dintre Kremlin și regimul de la Caracas?

– Nu aș spune că Rusia are un interes deosebit în Maduro. Nu le pasă de Maduro, dar sunt foarte interesați de influența și investițiile lor în Venezuela. Dar aș spune că chinezii au făcut unele investiții cu adevărat semnificative. La fel și iranienii, care au o fabrică de producție de drone acolo. Ei fac schimb de petrol pentru asta. Deci Venezuela face parte din axa Iran, Rusia, China. La care se adăuga Coreea de Nord și alți aliați care se amestecă în această emisferă.

Avem o doctrină veche, numită Doctrina Monroe, conform căreia nu vrem ca guvernele străine să intervină în această parte a lumii. Așa că rușii, chinezii și iranienii vor avea în viitor un rol mult mai puțin semnificativ. Ei vor fi alungați din Venezuela. Înțeleg că există deja discuții pentru reducerea prezenței lor în Venezuela. În ceea ce privește perspectiva rusă, încercările lor de a-și construi aliați în această zonă au eșuat.

De asemenea, cred că chinezii vor trebui să reevalueze dacă vor obține tot ceea ce își doresc din investițiile din această emisferă. Atât Rusia, cât și China au un interes financiar în afacerile petroliere. Dar aceste lucruri vor fi adjudecate. Deci este o lovitură. În plus, odată ce petrolul va funcționa, și nu va fi instantaneu, va fi nevoie de mult timp pentru a readuce Venezuela înapoi. Va scoate mai mult din flota ascunsă, dacă vreți, și va avea repercusiuni pentru Rusia. Dar nu vor fi devastatoare pentru economia Kremlinului. Dar aș spune că este o pierdere pentru alianța nefirească dintre Rusia, China și Iran.

„În 1994 am fost trimis personal în Haiti”

– Ar putea cădea și alte regimuri dictatoriale cu scenarii similare cu cel din Venezuela?

– Ei bine, de fapt, este un mod bun în care ați adus vorba despre asta. În mod normal, în America Latină, majoritatea schimbărilor de regim provin din lovituri de stat militare. Guvernele civile eșuează economic, popular. Militarii intervin, le îndreaptă, apoi încep să cadă în aceeași rutină, iar civilii revin la putere. America Latină a fost plină de lovituri de stat, dacă vreți, în anii ’50, ’60 și chiar ’70. Așadar, aceasta este experiența normală. Ceea ce s-a întâmplat în acest caz, opoziția, forțele democratice din Venezuela nu au avut nicio capacitate cu armata. Armata a fost cooptată de guvernul Maduro. Deci nu poți avea acest tip de cooperare.

În 1994 am fost trimis personal în Haiti să vorbesc cu conducerea de acolo despre a se da la o parte și a-l lăsa pe președintele ales democratic Aristide să revină la putere. Așa că m-am dus acolo pentru a încerca să-i conving că era un lucru inteligent de făcut. Dar, în același timp, forțele noastre aeriene din Florida se pregăteau să-i invadeze și să-i aducă înapoi la putere. Și odată ce avioanele au decolat, dictatorii au semnat un acord și au părăsit țara în grabă.

Așadar, aceasta este ceea ce aș numi lovitura de stat militară și apoi lovitura de stat prin intimidare. Văd că aceasta din urmă este în joc în Venezuela. Adică, dacă nu cooperați, puteți ajunge la o invazie în toată regula. În acest caz particular, intimidarea provine dintr-o operațiune spectaculoasă. Oamenii habar nu au cât de complicat este să duci la bun sfârșit o operațiune precum capturarea lui Maduro fără ca vreun american să își piardă viața în acest proces. Așa că a fost o operațiune grozavă.

Un lucru pe care oamenii ar trebui să-l realizeze este un pic la fel cu ceea ce s-a întâmplat cu Iranul. Când israelienii din Statele Unite au intrat acolo, am lăsat în urmă forțele lor aeriene și capacitatea lor militară. Atacul a fost practic nul în Iran. Același lucru este valabil și în Venezuela. După acel atac, armata însăși, și pot să vă spun că a existat un grad ridicat de încredere, își dă seama că într-adevăr nu are opțiuni aici. Nu vreau să citez greșit replica lui Zelenski, dar nu au nicio carte bună, nu-i așa?

Am un optimism redus legat de Venezuela. Dacă nu se îndreaptă spre alegeri și nu se retrag de la putere, atunci ar trebui să se aștepte la activități care îi vor slăbi și mai mult.

„Investiția lui Putin în Venezuela a fost depreciată foarte mult”

– Cât de mult vor influența războiul din Ucraina evenimentele din Venezuela?

– Consecințele sunt, probabil, un număr de oameni care se scarpină în cap în Rusia spunând, ei bine, de ce avem acest război? De ce nu ajungem la o înțelegere rezonabilă? Pentru că oportunitatea de a face un lucru de genul lui Maduro a trecut acum. Asta îi face pe oameni să se întrebe dacă a fost înțelept să atace Ucraina. Iar celălalt lucru care îi face să se întrebe este că, dacă cineva a avut vreodată vreo îndoială că președintele Trump are o aversiune față de risc, această îndoială ar trebui înlăturată.

Cu alte cuvinte, dacă aș fi în locul lui Putin, nu m-aș uita la presiunea noastră ca nefiind pregătit să fac ceea ce este necesar pentru a ajuta Ucraina. Și știu că există o mulțime de dezbateri pe această temă, dar aș spune doar că acest lucru a ajutat probabil situația din Ucraina, atât prin ceva mai mult realism pentru înțelegerea lui Putin, cât și pentru a provoca îndoieli în cadrul sistemului rus. Nu acesta a fost scopul, dar acesta este impactul.

– Schimbările de regim din Venezuela și Iran ar putea fi o lovitură dură indirectă pentru Putin?

– Putin a investit mult personal în Venezuela și Iran și, de fapt, relația cu Iranul și rachetele și așa mai departe a avut o relație mult mai strânsă. Amintiți-vă, de-a lungul secolelor, a existat întotdeauna o luptă între Rusia și Occident care controlează. Așadar, a făcut o investiție uriașă. Această investiție a fost depreciată foarte mult, iar investiția sa în Venezuela a fost și mai depreciată. Rușii nu au niciun rol în Venezuela astăzi. Rolul în Iran este foarte complicat, iar iranienii au dificultăți în a vedea ceea ce este evident, și anume că trebuie neapărat să ajungă la o înțelegere aici.

– Operațiunea din Venezuela marchează începutul unei noi ere în ceea ce privește politica externă a Americii?

– Toată lumea trebuie să citească strategia de securitate națională și cred că noul element al politicii este importanța emisferei vestice și dorința noastră de a face, în loc să vorbim doar despre asta, lucruri care să ajute la îmbunătățirea emisferei. Mai întâi de toate, nu sunt un intervenționist. Localnicii ar trebui să aibă grijă de propriile probleme, dacă pot. Cu toate acestea, dacă ai o dictatură, uneori au nevoie de puțin ajutor. Dar al doilea lucru este că trebuie să ținem sub control problema narcoticelor. Iar America Latină este o problemă foarte mare. Cred că există o modalitate de a colabora cu mexicanii, pe care îi apreciez foarte mult, pentru a-i urmări mai energic pe traficanți.

Chiar am publicat un articol în USA Today în urmă cu câteva luni, în care recomandam utilizarea dronelor, dar împreună cu SUA, nu ca SUA să acționeze singură. Trebuie ca mexicanii să preia conducerea dacă doresc să aibă un program de succes. Legat de America Latină, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-aș face ar fi să alung traficanții din Mexic. Și, sincer, în Mexic, traficanții de droguri nu sunt ca luptătorii de companie. Odată ce ai început să tragi în ei, s-a terminat. Se vor muta în altă parte. Și apoi te duci după ei oriunde ar fi. Așadar, aș folosi unele dintre abilitățile pe care le-am învățat colectiv în Ucraina și le-aș aplica în lupta împotriva traficanților de droguri. Nu am nicio ezitare în această privință.

Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în urma unei operațiuni militare de amploare a Statelor Unite împotriva Venezuelei, pe 3 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

„Dacă aș fi ayatollahul Iranului, aș fi mai îngrijorat ca niciodată”

– Care sunt, în opinia dumneavoastră, șansele pentru o schimbare de regim în Iran în prima parte a anului 2026?

– În prima parte a anului 2026, probabil nu prea multe șanse. Unul dintre lucrurile interesante, dacă privim în urmă, este că Iranul a trecut prin schimbări de regim din cauza protestelor în stradă în trecut. Iar atunci când șahul a fost adus la putere, acest lucru s-a datorat demonstrațiilor de pe străzi. Iar acele demonstrații au plecat din bazar. Ceea ce este interesant, din nou, este că ceea ce l-a adus pe ayatollah la putere a fost sprijinul pe care l-a avut în bazaruri. Bazarurile sunt acum destul de agitate, iar economia este mult mai vulnerabilă, moneda a fost mult depreciată.

Nu cred că este gata de plecare ayatollahul. Știu că există o mulțime de oameni optimiști. Dar dacă aș fi ayatollahul, și mă bucur că nu sunt, m-aș gândi cum pot calma piețele și bazarurile, prin punerea în mișcare a economiei, nu prin construirea de arme nucleare. În această privință, conducerea Iranului ar trebuie să încheie o înțelegere cu SUA, să pompeze petrolul și să încerce să calmeze tulburările. Dacă nu, bănuiesc că șansele unei schimbări de regim vor crește. Nu spun că se va întâmpla acum, dar dacă aș fi ayatollahul, aș fi mai îngrijorat decât am fost vreodată în ultimele două decenii.

– Vorbind tot despre Iran, cum poate fi evitată anarhia de după eventuala cădere a regimului?

– Riscul aici este cel pe care l-am descris în Venezuela. Armata a fost foarte loială guvernului, iar IRGC are unități militare și paramilitare. O revoltă înseamnă o confruntare foarte sângeroasă, iar șansele ca forțele democratice să prevaleze nu sunt foarte bune. Cea mai bună soluție aici este un fel de liberalizare comercială a Iranului și o deschidere către Occident. Cu alte cuvinte, trebuie să înceteze să-și mai facă de cap în Orientul Mijlociu. Trebuie să facă pace. Acest lucru este foarte greu.

O revoltă, o revoltă în toată regula, este atât de riscantă încât probabil nu este în interesul nimănui, având în vedere rezultatul incert. Dar toate semnele ar trebui să arate că ayatollahul trebuie să se îndrepte într-o direcție diferită. Cea actuală nu funcționează. Sunt total lipsiți de apărare. Dacă aceasta este situația, atunci Iranul trebuie să găsească un remediu care să îi permită să redevină puternic, iar acest lucru se face prin dezvoltarea unei relații cu Occidentul și cu Statele Unite în special.

„Revenirea la un Iran democratic mi se pare într-un orizont îndepărtat”

– Care sunt șansele unei implozii controlate în Iran, cu un plan de joc real, cu un transfer de autoritate și o guvernare de tranziție?

– Mai mult decât o schimbare de regim, ar putea avea loc o schimbare de regim pe plan intern, prin demisia ayatollahului și venirea în față a unui alt ayatollah. Atunci când doriți o schimbare de regim, ar fi bine să aveți pe cineva pregătit să preia acest rol și trebuie să puneți bazele unor oameni care pot face acest lucru. Nu cred că s-a făcut nimic din toate astea. Așadar, aș fi mai înclinat să cred că ar putea avea loc o schimbare de regim. Tulburările de acum ar putea aduce o schimbare de regim, una pozitivă, dar fără schimbarea radicală a conducerii. Doar schimbându-le politicile. O schimbare radicală a administrației, cu revenirea la un Iran democratic, mi se pare într-un orizont îndepărtat. Nu la îndemână. Dar poate fi urmărită. Am putea să ne trezim și ar putea fi o situație total diferită. Dar nu pariez pe asta chiar acum.

– Cum vedeți viitorul relațiilor Iranului cu SUA și Europa?

– Iranienii trebuie să ia o decizie. Ayatollahul ar fi înclinat să încerce să găsească o înțelegere. IRGC are o linie destul de dură, așa că trebuie să îi mulțumească pe reformiști, pe de o parte, dar și mai important, să păstreze IRGC și susținătorii loiali. Regimul ayatollahului se află într-un moment tensionat, însă creșterea instabilității pe piețe îl ajută pe ayatollah să găsească o cale de ieșire. Iar această cale de ieșire este îmbunătățirea relațiilor cu Europa și Statele Unite.

Acestea au încercat prea mult timp să aibă o economie închisă, o economie re-depresivă, iar toate regimurile își urmează cursul. Și nu spun că și-a urmat cursul și că este gata să cadă încă, dar se mișcă în direcția greșită în arcul istoriei. La fel va face și ayatollahul. Este un om de o anumită vârstă, vrea să își petreacă următorii doi ani luptând împotriva acestei probleme în care ne dăm la o parte și lăsăm pe altcineva să vină? Dar nu mă aștept imediat la vreo schimbare majoră.

Nu poți avea o schimbare decât dacă ei își schimbă metodele. Nu vor fi capabili să spună, ei bine, nu vom face agitație în Orientul Mijlociu împotriva Israelului și să o facă, îi vom vedea. Așa că trebuie să își schimbe cu adevărat modul de viață și, dacă o fac, poate că există o șansă de stabilitate și oportunități economice pentru toată lumea.

10 ianuarie 2026, Iran, Teheran: O secție de poliție este incendiată în timpul protestelor din Teheran, ca răspuns la înrăutățirea condițiilor economice. Foto: Hepta

„Putin și Rusia trebuie să realizeze că nu vor câștiga în Ucraina”

– În ceea ce privește războiul din Ucraina, cât de dificilă este, în opinia dumneavoastră, încheierea unui acord care să includă retragerea Rusiei?

– Sunt ușor optimist. Întotdeauna am simțit că se poate ajunge la o înțelegere atunci când există un impas. Nu o ofensivă. Acum câțiva ani, noi doi vorbeam despre ofensivă. A fost o idee nebunească care, știți, a fost impusă ucrainenilor. Trebuie să ai o ofensivă, trebuie doar să ții linia, iar ei au făcut o treabă uimitoare. Cine ar crede că ucrainenii încă se mai luptă cu rușii peste patru ani mai târziu?

Adică, dacă vrem să vorbim despre miracole, acesta este un miracol, rezistența ucrainenilor. Cât timp vrea Putin să continue cu asta? Există un punct în care presiunile, presiunile invizibile ale vieții schimbă lucrurile, iar dacă au un blocaj, atunci sunt acolo.

În acest moment, rușii par să facă un mic progres pe câmpul de luptă, dar au pierdut o mulțime de oameni și există, în propriul lor sistem, întrebarea cât timp vom mai face asta. Și nu vor câștiga. Putin și Rusia trebuie să realizeze că nu vor câștiga. Dar uneori oamenii, ideologii lor sunt orbi. În acest moment, pentru binele său și al Rusiei, Putin ar trebui să caute o înțelegere. A ratat o oportunitate în Alaska. A ratat semnalul. Trump spunea, hei, poți să arăți bine, Putem avea o mare îmbrățișare.

Acela a fost momentul în care Putin ar fi putut să stea pe scenă și să semneze un acord care nu va fi diferit de cel pe care îl va semna sau cu care va fi de acord mai târziu pe parcurs. Iar eșecul de a face acest lucru a schimbat dinamica și în mintea președintelui Trump, și anume că este greu de abordat, iar circumstanțele va trebui doar să îl macine Putin ca să ajungă până la punctul în care este cu adevărat. Personal, mi-ar plăcea să văd mai mult sprijin din partea noastră. Știu că aliații au intervenit.

Asta a fost foarte bine. Administrația Trump sprijină Ucraina și va rămâne așa, vizibil și invizibil. Dar imediat după Alaska, aș fi pus mai mult accent pe sprijinul pe câmpul de luptă. Și aș fi mers până la capăt, pentru că doar așa putem încheia asta. Atunci când este vizibil faptul că rușii nu vor face niciun progres și că aceste mici câștiguri pe care le fac în fiecare zi nu sunt importante și nu vor schimba jocul. Așa că îmi pare rău că nu am făcut asta. Și sunt sigur că Putin ne va oferi o altă ocazie de a justifica accelerarea lucrurilor. Cel puțin asta e speranța mea.

– Se teme Putin mai mult de pace decât de război?

– Putin este ca mulți autocrați. Aș spune că este insensibil la război. Cu alte cuvinte, este dispus să plătească un preț mai mare decât… nu l-ar putea plăti într-o societate democratică. Ar putea insista să se facă un compromis la un moment dat, având în vedere pierderile. În adâncul sufletului său, Putin încă mai crede că poate câștiga cumva în Ucraina. Îi este greu să renunțe la asta. Dar nu a ajuns acolo unde este din întâmplare. Dar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, care este foarte interesantă, încă mai cred că este mai mult de partea războiului decât a păcii. Dar există un moment în care chiar și el trebuie să-și dea seama că asta nu duce nicăieri și trebuie să cedeze.

– Cât de mare este riscul unui conflict Rusia-NATO?

– Perspectiva unui război Rusia-NATO iese din discuție, pentru că nu este vorba de NATO, ci de NATO cu SUA. Rusia nu se poate descurca cu Ucraina. Ucraina a demonstrat că este o forță formidabilă. Dar dacă ai lua tot NATO și ai lua SUA și ai decide că vrem să avem o confruntare non-nucleară, Rusia nu ar rezista prea mult. Singurul atu pe care îl are este cel nuclear, și nu are cum să meargă pe această cale, iar noi nu vom împinge lucrurile atât de departe încât să se ajungă acolo. Așa că eu chiar cred că ar avea probleme serioase acasă dacă ar încerca să meargă în oricare dintre statele de frontieră.

Dacă nu poți tranchiliza Ucraina, cum îi faci pe toți să te susțină și să înceapă un alt război în altă țară? Este un război psihologic.

Președintele rus Vladimir Putin participă la o reuniune a Consiliului de Stat privind formarea forței de muncă pentru economia Rusiei. Foto: Hepta

„Sunt sigur că președintele Trump nu vrea să fie omul care a pierdut Ucraina”

– Cât de mare este probabilitatea unei fisuri la Kremlin, a unui eveniment neprevăzut care să ducă la o cădere a lui Putin?

– Aș fi total surprins dacă s-ar întâmpla asta. Putin are suficient control, nu văd niciun semn că există o fisură la Kremlin. El nu reprezintă Partidul Comunist. El nu reprezintă o ideologie. Din acest punct de vedere, este un one-man show. Are prieteni și aliați. Așa că ar fi ușor de înlăturat dacă, într-adevăr, ar exista un grup care s-ar simți suficient de curajos și de unit. Putin este suficient de bun în ceea ce privește informațiile și monitorizarea propriilor oameni încât să nu fie luat prin surprindere. Amintiți-vă Prigozhin, aliatul său de top, aproape a ajuns la Moscova, nu? Și apoi nu a știut ce să facă. Putin are controlul. Va trebui să ne descurcăm cu el.

– Cât de sigură este România în opinia dumneavoastră?

– Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură. Chiar mă gândeam să fac o călătorie în România în acest an. Așa că nu mă dezamăgiți. Păstrați România în siguranță. Punctul meu de vedere este că vor mai fi, cu siguranță, dureri de cap legate de România. Însă nu văd instabilitate în România.

– Ce abordare ar trebui să aibă America față de Ucraina pe termen scurt și mediu?

– Ucrainenii trebuie să continue ceea ce fac, iar Occidentul trebuie să le ofere ceea ce au nevoie pentru a obține un impas pe câmpul de luptă, astfel încât, în cele din urmă, acesta să îl forțeze pe Putin, pentru că va ști că oamenii din jurul său vor deveni din ce în ce mai incomozi cu risipa de resurse și vieți. Nu știu unde este această limită.

NATO face o treabă excelentă încercând să se implice cu bani și resurse. Pur și simplu ucrainenii nu au mijloacele militare necesare, dar le pot cumpăra de la SUA. Ar trebui să facem mai mult. Acesta este momentul să ne asigurăm cu adevărat că ucrainenii au tot ceea ce au nevoie și să nu ne mai îngrijorăm prea mult de ceea ce îi va îngrijora pe ruși dacă o facem. La început a fost prea multă îngrijorare cu privire la ce va face Rusia. Acum știm că nu pot face prea multe. Așa că aș vrea să văd mai mult. Se apropie alegerile. Ambele partide sprijină Ucraina. Adică, există procente de izolaționism cu siguranță, dar sunt sigur că președintele Trump nu vrea să fie omul care a pierdut Ucraina.

Președintele american Donald Trump susține un discurs în timpul unui eveniment la Pentagon. Foto: Hepta

Așadar, pe termen scurt și mediu trebuie doar să ne asigurăm că Ucraina poate ține linia. Și apoi, pe termen lung, odată ce s-a ajuns la un impas, să se accelereze ritmul și să se încerce negocierea unei înțelegeri. Iar înțelegerea se va apropia probabil de ceea ce se află pe masă. Nu-mi pot imagina o înțelegere mai favorabilă sau mai puțin favorabilă vreuneia dintre părți. Probabil că se află acolo unde este linia de înțelegere. Dar cu cât Putin câștigă mai mult teritoriu, cu atât se prelungește. Este discutabil.

– Există riscul unui război rece diferit, de această dată, între America și Europa?

– A existat o mentalitate de război rece care a ieșit în evidență odată cu invazia din Ucraina. Până atunci, nu era vizibilă. Acum, liniile sunt trasate între Occident și sunt mai ascuțite. NATO este mult mai puternică, mult mai unită, mult mai clară în obiectivele sale. Statele Unite sunt solide. Unde există derapaje este în ceea ce privește China, Rusia, Iranul, care sunt aliați. Iranul este însă atât de mult diminuat. Dacă Rusia pune capăt acestui război, se diminuează și relația China-Rusia.

Am avut mai mult o situație asemănătoare Războiului Rece imediat după invazia din februarie 2022. Aș vorbi mai degrabă de China versus restul decât un conflict cu mai multe țări. China face presiuni peste tot. Am petrecut foarte mult timp uitându-ne la Irak și Afganistan fără să avem prea multe de arătat, dacă pot spune asta. Între timp, chinezii își investeau banii în arme mai sofisticate și în progresul economic. Acum am ajuns într-un moment de cotitură. China va fi mai vulnerabilă la piețele mondiale decât a fost în ultima vreme.