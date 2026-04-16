Primele informații indică faptul că suspecții – cel puțin doi – ar fi fost înarmați. Modul în care au intrat în bancă rămâne neclar. Se speculează că aceștia ar fi folosit o intrare secundară sau chiar un tunel subteran. Odată ajunși în interior, situația a escaladat rapid, iar angajații și clienții au fost ținuți ostatici.

Carabinierii, împreună cu Grupul de Intervenție Specială (GIS) și pompierii, au blocat accesul pe toate străzile din jurul băncii. În apropiere, autoritățile au identificat o Alfa Romeo neagră cu plăcuțe de înmatriculare provizorii, vehicul despre care se crede că ar fi fost utilizat de hoți.

La ora 13.30, forțele de ordine au pătruns în sucursală. Pompierii au spart o vitrină laterală, deschizând astfel o cale pentru echipajele militare. Toți ostaticii au fost eliberați, iar șase persoane aflate în stare de șoc au primit îngrijiri medicale la fața locului. Din fericire, starea lor este stabilă.

„Nu există răniți grav, iar situația este sub control”, au declarat autoritățile.

Deși ostaticii au fost salvați, soarta hoților rămâne incertă. Nu s-au înregistrat arestări până acum, iar carabinierii continuă să cerceteze zona, inclusiv canalizările, pentru a reconstitui dinamica evenimentelor și a identifica eventualele căi de fugă.

„Încă lucrăm pentru a determina exact ce s-a întâmplat și cum au reușit autorii să scape”, a declarat un oficial implicat în operațiune.