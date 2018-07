„You’re beautiful', „Goodbye My Lover' ori „This Is The Life' sunt hiturile care l-au făcut cunoscut pe britanicul James Blunt. Artistul va urca pentru a treia oară pe o scenă românească, de data aceasta la Cerbul de Aur. Și solista din Scoţia Amy Macdonald și Edvin Marton vor susține recitaluri la finalul lunii august, în Piața Sfatului din Brașov. În plus, pe aceeași scenă vor urca și câștigătoarea competiției din 1964 a Eurovision – Gigliola Cinquetti și deținătoarea locului doi în 2018 – Eleni Foureira.



În acest an, în competiţia pentru Marele Trofeu juriul a ales 18 concurenţi.

Pentru cele cinci zile ale Festivalului, organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de bilete – Club Cerbul de Aur, VIP, Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 şi abonamente -, cu preţuri pornind de la suma de 50 de lei. Acestea sunt disponibile pe site-ul Eventim.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărturești, Diverta si Humanitas.

În anul Centenarului României şi semicentenarului festivalului, Cerbul de Aur va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi recitaluri ale invitaţilor speciali. Festivalul se va încheia cu show-ul România Centenar, un spectacol ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.



Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.