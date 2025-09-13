Japonia a stabilit acest record pentru al 55-lea an consecutiv, consolidându-și poziția de lider mondial în ceea ce privește speranța de viață. Țara este recunoscută și pentru găzduirea frecventă a celor mai vârstnici oameni din lume.

Totuși, unele studii pun sub semnul întrebării acuratețea numărului global de centenari, conform BBC.

Sărbătoarea seniorilor

Cea mai în vârstă persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, în vârstă de 114 ani, din Yamatokoriyama, în apropiere de Nara. Cel mai în vârstă bărbat este Kiyotaka Mizuno, de 111 ani, din Iwata.

Ministrul sănătății, Takamaro Fukoka, a felicitat pentru longevitate persoanele în vârstă de peste 100 de ani, dintre care 87.784 femei și 11.979 bărbați, și și-a exprimat „recunoștința pentru contribuția lor de-a lungul anilor la dezvoltarea societății”.

Datele au fost publicate înainte de Ziua Persoanelor Vârstnice, sărbătorită pe 15 septembrie. Cu această ocazie, noii centenari primesc o scrisoare de felicitare și o cupă de argint din partea prim-ministrului. În acest an, 52.310 persoane au fost eligibile, conform Ministerului Sănătății.

În anii 1960, Japonia avea una dintre cele mai mici proporții de centenari din țările G7. Însă, de-a lungul timpului, situația s-a schimbat radical. În 1963, erau înregistrați doar 153 de centenari. Numărul acestora a crescut la 1.000 în 1981 și a depășit 10.000 în 1998.

Factorii care contribuie la longevitate

Speranța de viață ridicată a japonezilor este atribuită, în principal, unei diete sănătoase, sărace în carne roșie și bogate în pește și legume. Rata scăzută a obezității, în special în rândul femeilor, contribuie semnificativ la reducerea riscului de boli cardiovasculare.

De asemenea, mesajele de sănătate publică au încurajat reducerea consumului de sare, contrar tendințelor globale.

Stilul de viață activ al japonezilor joacă, de asemenea, un rol crucial. Mulți seniori rămân activi, merg pe jos și folosesc transportul public. Programul zilnic de exerciții fizice Radio Taiso, introdus în 1928, continuă să fie practicat în comunități din întreaga țară, promovând sănătatea și coeziunea socială.

Controverse privind numărul centenarilor

Totuși, acuratețea datelor globale despre centenari este contestată. Un audit guvernamental al registrelor de familie din Japonia, efectuat în 2010, a descoperit că peste 230.000 de persoane înregistrate ca având peste 100 de ani nu au putut fi localizate.

Unele dintre acestea erau decedate de zeci de ani. Această situație a fost pusă pe seama evidențelor incomplete și suspiciunilor că anumite familii ar fi ascuns decesele pentru a continua să încaseze pensii.

Ancheta a fost declanșată după ce rămășițele lui Sogen Koto, considerat cel mai bătrân om din Tokyo, au fost descoperite în casa familiei sale la 32 de ani după moartea sa.

