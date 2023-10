În această vară, pe scenă, pe când se afla la spectacolele pe care le avea pe litoralul românesc, Jean Paler a făcut o criză cardiacă, iar de atunci este internat în spital, în speranța că starea lui de sănătate se va îmbunătăți.

Actorul de comedie a făcut noi declarații despre problemele sale de sănătate. Jean Paler mărturisește că acum se află internat la Spitalul Fundeni din București, după ce în ultimele trei luni a fost mutat de la un spital la altul.

„Eu acum sunt în spital, trag de mine cât pot acum. În momentul de față sunt la Spitalul Fundeni, internat. De mai multe zile sunt aici și cred că o să mai stau o perioadă. Nu plec curând! De pe 13 august stau prin spitale, este al cincilea spital unde sunt internat. Am probleme mari de sănătate, am probleme cardiace gradul IV, situația nu este atât de bună pe cât mi-aș dori din punct de vedere medical”, a declarat Jean Paler pentru Click!.

„Cred că mai stau vreo două-trei săptămâni în spital”

Familia îi este alături și îl ajută să își plătească tratamentele medicale. Actorul spunea la un moment dat că pensia nu-i ajunge deloc, iar medicamentele pe care trebuie să le ia sunt foarte scumpe.

„Cu banii mă descurc bine, nu sunt probleme. Am familia alături de mine care mă susține în tot ceea ce fac. Nu îmi este ușor deloc ceea ce fac, cred că mai stau vreo două-trei săptămâni în spital din câte am înțeles. Doctorii mă țin sub atenta supraveghere”.

Jean Paler a suferit un infarct în urmă cu mai mulți ani

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

Jean Paler a făcut în urmă cu câțiva ani un infarct chiar pe stradă, în orașul în care locuiește, în Sinaia. „Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a mai povestit actorul la Kanal D în urmă cu ceva timp.