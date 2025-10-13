Venituri care pot ajunge la 12.000 de lei

Contabilitatea, arhivistica sau logistica atrag tot mai mulți membri ai generației Z. Cu venituri care pot ajunge la 12.000 de lei, aceste joburi administrative devin noile „meserii de viitor”, relatează Observator News.

Generația Z, care cuprinde persoanele născute între 1995 și 2012, privește piața muncii cu o altă mentalitate decât milenialii, persoanele născute între 1981 și 1996. În loc să evite profesiile administrative, mulți aleg să le urmeze tocmai pentru că oferă siguranță și venituri bune. În prezent, contabilitatea este una dintre cele mai căutate direcții profesionale în rândul tinerilor.

„Este un domeniu sigur, de viitor, bine plătit și stabil. Nu trebuie să interacționezi foarte mult fizic cu oamenii, ceea ce pentru mine e un plus”, spune Emma, în vârstă de 21 de ani.

Salariile de contabil în România

Un contabil aflat la început de carieră câștigă în România între 4.600 și 5.000 de lei brut. După câțiva ani de experiență, salariile pot ajunge la 12.000 de lei, iar un director de contabilitate depășește lejer 25.000 de lei pe lună, în funcție de compania angajatoare.

„Tinerii caută venituri cât mai mari într-un timp scurt. Probabil digitalizarea și automatizarea atrag generația Z, pentru că simt că pot lucra mai eficient cu ajutorul tehnologiei”, precizează pentru sursa citată Veronica Molner, contabilă-șef.

Digitalizarea joacă un rol important în atragerea acestora către domenii considerate cândva rigide.

„Accesul la instrumente digitale și integrarea AI fac aceste meserii mai atractive. Tinerii folosesc tehnologia în mod natural și se simt în largul lor în domenii administrative moderne”, explică un specialist în resurse umane.

