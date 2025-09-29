Programul VITA al IRS

Conform The Independent, aproximativ 340.000 de contabili din generația „baby boomers” s-au pensionat în ultimii cinci ani, creând un deficit pe piața muncii.

Un exemplu notabil este programul Volunteer Income Tax Assistance (VITA) al IRS, care oferă asistență fiscală persoanelor cu venituri mici și moderate. La Universitatea de Stat din California, Northridge, sute de studenți au ajutat peste 9.000 de americani să obțină rambursări fiscale de aproape 11 milioane de dolari și credite fiscale de 3,6 milioane de dolari în 2024.

„În timp ce contabilitatea poate avea o anumită imagine în rândul tinerilor ca fiind mai puțin interesantă și captivantă, odată ce se implică efectiv în practică și văd cum se desfășoară în lumea reală, le schimbă perspectiva și viziunea”, a spus Rafael Efrat, directorul programului VITA al universității.

Oportunități financiare atractive

Pe lângă motivațiile altruiste, tinerii sunt atrași de contabilitate datorită salariilor mari. Conform site-ului de joburi Glassdoor, citat de The Independent, un contabil câștigă în medie 93.000 de dolari pe an. În funcție de experiență și industrie, salariile pot ajunge până la 122.000 de dolari anual.

Contabilii publici certificați câștigă și mai mult, cu salarii de aproape 200.000 de dolari, potrivit The Independent. Generația Z, considerată a fi formată din persoanele născute între 1997 și 2012, pare să recunoască potențialul financiar al acestei cariere, începând să se implice încă din timpul studiilor universitare.

