Mama lui Misha, Liana, l-a motivat pe fiul ei să-și părăsească casa din calea războiului, spunându-i că sunt pe drumuri pentru a-l găsi pe John Cena.

Familia tânărului a găsit refugiu în Huizen, Olanda.

Cena a aflat de dorința tânărului de a-l vedea după ce acesta a fost prezentat într-un articol din The Wall Street Journal în luna mai, care prezenta impactul războiului asupra persoanelor cu dizabilități. Astfel că, actorul american a mers la el în Olanda.

”Ce mod minunat de a petrece sâmbăta. Misha și mama lui, Liana reprezintă mottoul: ”Niciodată nu te da bătut”, a scris John Cena, pe contul său de Twitter, după întâlnirea lui Misha.

