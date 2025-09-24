Pedeapsa tânărului a fost schimbată de judecători

Victima, un bărbat de 58 de ani, traversa regulamentar când a fost lovit. Impactul a fost atât de puternic încât corpul victimei a fost secționat în două.

Inițial, Berihoi a primit o pedeapsă cu suspendare, dar Curtea de Apel a schimbat decizia, condamnându-l la 5 ani de închisoare.

Magistrații Curții de Apel au explicat decizia de a majora pedeapsa, subliniind gravitatea faptei.

„Instanța de apel are dificultăți în a-și imagina o modalitate mai brutală și mai crudă în care o faptă din culpă să poată cauza moartea unei persoane”, au explicat judecătorii, potrivit sursei citate.

Viteza excesivă a fost factorul principal al tragediei. Anchetatorii au stabilit că viteza medie a mașinii lui Berihoi era de 148,5 km/h în momentele premergătoare accidentului. Tânărul a trecut cu această viteză peste mai multe treceri de pietoni.

Argumentele apărării și ale acuzării în cazul lui Rareș Berihoi

Berihoi a contestat inițial viteza, susținând că mergea cu doar 80 km/h. De asemenea, a invocat o presupusă criză de astm înainte de accident, dar nu a putut dovedi acest lucru. Avocații săi au cerut reducerea pedepsei, menționând că tânărul a oferit familiei victimei suma de 10.000 de lei, care a fost refuzată.

Pe de altă parte, rudele victimei au cerut schimbarea încadrării juridice în omor și majorarea daunelor morale. Ei au descris pe Berihoi ca fiind un „băiat de bani gata, obișnuit cu mașini puternice”.

Procurorii au insistat pentru încadrarea faptei ca omor, cu o pedeapsă maximă de 20 de ani, în loc de ucidere din culpă, care prevede maximum 7 ani.

Decizia Curții de Apel în cazul accidentului din 2021 din Iași

Magistrații au menținut încadrarea de ucidere din culpă, dar au criticat aspru decizia inițială a Judecătoriei. Ei au considerat că pedeapsa de 3 ani cu suspendare era „excesiv de clementă” și nu reflecta gravitatea faptei.

Curtea a subliniat că, deși fiecare viață pierdută într-un accident auto are aceeași valoare, modalitatea în care s-a produs decesul în acest caz a fost deosebit de brutală și traumatizantă pentru rude și martori.

Rareș Andrei Berihoi a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare. În plus, daunele morale acordate fratelui victimei au fost majorate de la 25.000 euro la 40.000 euro.

În prezent, Berihoi se sustrage executării pedepsei și este dat în urmărire generală. Când va fi capturat, la cei 5 ani de detenție se va adăuga o pedeapsă suplimentară pentru evadare, care poate ajunge până la 3 ani de închisoare.

