Organizația Indigenilor, cunoscută sub numele de UNIVAJA, a transmis că informațiile din satelit au arătat ultima locație cunoscută a perechii în comunitatea São Rafael, duminică dimineața, unde erau așteptați să se întâlnească cu un lider local care însă nu a mai apărut.

Cei doi plănuiau să facă o călătorie de două ore la Atalaia do Norte, dar nu au ajuns niciodată, a spus organizația, care duminică a trimis două echipe de salvare pentru a-i căuta.

Căutarea lui Phillips și Pereira este în desfășurare. Procuratura federală din Brazilia și poliția federală investighează disparițiile și, potrivit lui Eliesio Marubo, reprezentant legal al UNIVAJA, Marina și poliția militară de stat participă și ele la efortul de căutare.

Guvernatorul statului Amazonas, Wilson Lima, a ordonat desfășurarea de întăriri de poliție specializate pentru a consolida operațiunile de căutare și salvare.

