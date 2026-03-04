Kader Keita a primit control judiciar și poate juca fotbal în continuare

Judecătoria Sectorului 2 a respins propunerea formulată de Parchetul Judecătoriei Sectorului 2, care ceruse arestarea preventivă pentru 30 de zile, și a decis ca ivorianul să primească doar control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Instanța a respins propunerea de arestare și a dispus luarea controlului judiciar în speța de mai sus”, a transmis PJS2. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Practic, Keita va trebui acum să se prezinte la poliție în mod regulat pentru a semna controlul judiciar.

Codul de Procedură Penală prevede că, pe timpul cât se află sub control judiciar, Keita nu are voie să „participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice”, dar nu scrie că nu are voie să joace fotbal. Drept urmare, Keita poate juca următoarele meciuri pentru Rapid.

Keita a lovit cu mașina o femeie. Ce scrie în Codul Penal la capitolul „părăsirea locului accidentului”

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, în jurul orei 6.00, pe strada Gherghiței, intersecție cu strada Nicolae Zamfir din București. Brigada Rutieră a precizat că femeia de 68 de ani a fost găsită întinsă pe asfalt cu leziuni în zona capului și că ea credea că a căzut singură. Ivorianul în vârstă de 25 de ani a plecat de la locul faptei înainte să ajungă Poliția.

Locul accidentului în care a fost implicat Kader Keita: sectorul 2 al Bucureștiului, zona cartierului Colentina. Foto: Google Maps

Procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 2 au stabilit că rapidistul a condus mașina „fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat și semnalizat corespunzător”.

Imaginile de pe o cameră de supraveghere din zonă arată momentul impactului. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional:

După aproximativ 12 ore de căutări, polițiștii Capitalei au reușit să îl găsească și l-au dus la Brigada Rutieră, unde l-au audiat. La final, rapidistul a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de părăsirea locului accidentului.

Totodată, Keita a fost testat cu DrugTest și cu alcooltestul, iar rezultatele au ieșit negativ pentru consumul de droguri și zero pentru consumul de alcool.

Codul Penal prevede la articolul 338, punctul 1, că „părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea” se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Victima, care a fost lovită de mașină pe trecerea de pietoni, a fost luată de Salvare și dusă la Spitalul Floreasca, unde este internată în stare gravă, potrivit informațiilor Libertatea.

Femeia de 68 de ani are leziuni care necesită „130-150 de zile de îngrijiri medicale”, potrivit procurorilor Parchetului Judecătoriei Sectorului 2, care au cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru Keita.

Keita a venit în România acum doi ani

Kader Keita a venit în România în ianuarie 2024, fiind transferat de CFR Cluj. El a fost cumpărat definitiv de Rapid de la CFR vara trecută, după ce inițial a evoluat în Giulești câteva luni sub formă de împrumut.

În acest sezon, ivorianul a jucat 26 de meciuri pentru Rapid, dar nu a marcat și nici nu a dat vreo pasă de gol.

