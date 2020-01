De Andreea Radu,

Premiul se numește „Earthshot” și va fi acordat anual, începând din 2021 și până în 2030. Premiul va fi acordat persoanelor sau organizațiilor care vor veni cu soluții pentru probleme legate de mediu. În fiecare an vor exista cinci câștigători, potrivit anunțului făcut de ducii de Cambridge pe contul de Twitter.

Prințul William spune că lumea se află în fața unei „alegeri cruciale”, să continue să facă un rău „ireparabil” planetei sau să „preia inițiativa, să inoveze și să rezolve problema”.

Anunțul că premiul a fost institut a fost făcut de cunoscutul naturalist și realizator de documentare, Sir David Attenborough, printr-un filmuleț postat de Kate și William pe rețelele sociale.

Were excited to announce #Earthshotprize, a decade of action to repair the earth. Will you help us solve earths greatest problems? pic.twitter.com/AjoCjUZKBj